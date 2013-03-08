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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 10:21 BJT

东京汇市：美元/日圆触及三年半高点，稍早中国公布强劲贸易数据

路透东京3月8日 - 美元兑日圆周五触及三年半高点，稍早中国公布的强劲出口数据提振风险偏好，另外日本央行出台更多宽松措施的预期仍令日圆承压。

美元兑日圆 最高升至95.16日圆，为2009年8月以来最高位。(完)

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