新闻稿：中国2月出口同比增长21.8%，进口下降15.2%--海关

(以下为3月8日中国海关发布的中国1-2月外贸情况新闻稿)

海关总署今天发布今年前2个月我国外贸情况。1-2月，我国进出口总值3.83万亿元人民币（折合6093.1亿美元），扣除汇率因素同比（下同）增长14.2%。其中出口2.05万亿元人民币（折合3267.3亿美元），增长23.6%；进口1.78万亿元人民币（折合2825.8亿美元），增长5%；贸易顺差2778.2亿元人民币（折合441.5亿美元），去年同期为贸易逆差47.8亿美元。

海关统计显示，2月份，我国进出口总值1.65万亿元人民币（折合2634.9亿美元），扣除汇率因素，增长1%。其中出口8751.2亿元人民币（折合1393.7亿美元），增长21.8%；进口7789.7亿元人民币（折合1241.2亿美元），下降15.2%；贸易顺差961.5亿元人民币（折合152.5亿美元），去年同期为贸易逆差319.8亿美元。

今年2月份有17个工作日，而去年同期有21个工作日。经季节调整法调整后，2月份当月进出口总值同比增长13.5%，其中出口增长20.6%，进口增长6.5%。

前2个月，我国一般贸易进出口3166.2亿美元，增长11.5%，占进出口总值的52%。同期，加工贸易2025.8亿美元，增长7.6%，低于进出口总体增速6.6个百分点，占进出口总值的33.2%，较去年同期回落2个百分点。

在与主要贸易伙伴双边贸易中，我与美国、东盟增势良好。前2个月，我国与欧盟双边贸易增长3.2%、与日本下降8.2%。同期，与美国、东盟双边贸易分别增长14.8%和22%。此外，内地对香港双边贸易增长58.7%。出口方面，我国对俄罗斯和南非出口增速分别为31.6%和61.4%，分别高于同期我国出口总体增速8个和37.8个百分点。

在出口商品中，机电产品出口平稳增长，传统劳动密集型产品出口增势显着。海关统计显示，前2个月，我国出口机电产品1878.1亿美元，增长20.1%，占同期我国出口总值的57.5%。同期，纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类传统劳动密集型产品出口695.7亿美元，增长40.3%。

在进口商品中，部分能源和资源性产品进口量减少。前2个月，我国进口铁矿石1.2亿吨，下降1.5%；煤5385万吨，增加34.3%；原油4593万吨，减少2.4%；成品油730万吨，增加6.1%。同期，进口大豆768万吨，减少9%；进口铜64.9万吨，下降27.8%；汽车13.1万辆，下降28.8%。

海关总署同时公布，2月份，我国出口经理人指数为38.2，较1月回升0.7，连续第3个月环比提升。其中，新增出口订单指数40.6、出口信心指数44.1、出口企业综合成本指数19.1，分别较1月回升0.1、1.2、1.2。出口经理人指数的连续回升，表明我国外贸出口走势正趋于乐观。

反映新增订单金额同比减少的企业比例缩小。调查结果显示，47.1%的企业反映新增订单金额同比减少，较上月缩小0.3个百分点；26.7%的企业反映新增订单金额增加；26.2%的企业新增订单金额不变。

对未来2-3个月出口持悲观情绪的企业比例首次降至四成以下。调查结果显示，39.6%的企业对未来2-3个月出口形势信心“不乐观”，较上月缩小1.3个百分点，为自去年6月开展问卷调查以来该比例首次低于40%；24.7%的企业表示“乐观”。

反映出口综合成本同比增加的企业降至7成以下。调查结果显示，69%的企业反映出口综合成本同比增加，较上月回落1.5个百分点；25.1%的企业出口综合成本同比持平，5.9%的企业出口综合成本同比下降。

大中型企业出口经理人指数有所回升。2月份，大、中、小型企业出口经理人指数分别为41.8、40.2、35.2，分别较上月提升1.1、1.8和回落0.2。(完)

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