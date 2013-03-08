美国金融：监管者拟提新规，对涉洗钱等非法金融的机构个人究责

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透华盛顿3月7日 - 违犯反洗钱法的银行高管不久后在美国可能得面对更严厉的惩处，因监管者考虑加大打击非法资金流动的方法。
美国通货监理局(OCC)和财政部负责查缉非法金融小组的主管周四告诉议员，正在考虑的新规定将让个人也负有明确法律责任；并将对很少针对高管采取行动的旧规做深入研究。
监管机构和执法当局最近与汇丰控股 等大银行和解，汇控12月同意支付一笔创纪录的19亿美元罚金，以了结其让毒贩透过墨西哥洗钱的指控。汇控与相关部门达成缓起诉协议，没有银行员工因涉此案而被控告。
参议院议员周四聚焦此瑕疵，并责难监管者执法不严。
通货监理局局长Thomas Curry和财政部负责恐怖主义与金融情报的次长David Cohen在参议院金融委员会表示，他们正针对这个问题采取措施。
“我们不够积极的地方就是，未针对其行为导致所在机构接受罚款和惩罚的个人究责，”Cohen说。
聚焦洗钱问题的财政部下属金融犯罪执法网(FinCEN)可针对违法个人，取得强制令并要求支付民事罚款。但过去仅偶尔动用这些工具。
“未来金融犯罪执法网将有更多机会在适当案例动用这类补救措施，”Cohen在听证会说。
Curry则表示，通货监理局也正研究调整控管，以更好地防止银行高级职员、主管和从业员工违犯银行保密法(BSA)。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币