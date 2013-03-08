美国金融：监管者拟提新规，对涉洗钱等非法金融的机构个人究责

路透华盛顿3月7日 - 违犯反洗钱法的银行高管不久后在美国可能得面对更严厉的惩处，因监管者考虑加大打击非法资金流动的方法。

美国通货监理局(OCC)和财政部负责查缉非法金融小组的主管周四告诉议员，正在考虑的新规定将让个人也负有明确法律责任；并将对很少针对高管采取行动的旧规做深入研究。

监管机构和执法当局最近与汇丰控股 等大银行和解，汇控12月同意支付一笔创纪录的19亿美元罚金，以了结其让毒贩透过墨西哥洗钱的指控。汇控与相关部门达成缓起诉协议，没有银行员工因涉此案而被控告。

参议院议员周四聚焦此瑕疵，并责难监管者执法不严。

通货监理局局长Thomas Curry和财政部负责恐怖主义与金融情报的次长David Cohen在参议院金融委员会表示，他们正针对这个问题采取措施。

“我们不够积极的地方就是，未针对其行为导致所在机构接受罚款和惩罚的个人究责，”Cohen说。

聚焦洗钱问题的财政部下属金融犯罪执法网(FinCEN)可针对违法个人，取得强制令并要求支付民事罚款。但过去仅偶尔动用这些工具。

“未来金融犯罪执法网将有更多机会在适当案例动用这类补救措施，”Cohen在听证会说。

Curry则表示，通货监理局也正研究调整控管，以更好地防止银行高级职员、主管和从业员工违犯银行保密法(BSA)。(完)