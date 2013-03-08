《电子产业焦点》三星入股夏普透露出其在显示器领域落后的压力

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
在经济疲软导致全球电视机市场增长乏力的情况下，OLED电视料成为提高利润率的下个高端产品。三星55英寸的OLED电视售价为1万多美元。
但三星OLED模型研发进度落后，迫使其从超清电视中寻找下个大增长点。
“由于(OLED)项目推后...三星计划通过60英寸以上超清电视来引领高端市场，”法国巴黎银行分析师Peter Yu称。
这正是夏普擅长的领域。
夏普拥有全球唯一的所谓第10代显示屏工厂，可将每张3平米大小的玻璃板制成八块60英寸的面板，用于生产大电视屏。这比第八代工厂效率高出很多，分析师称后者每张玻璃板只能做出三块60英寸面板。(完) (编译 李婷仪/郑茵/程琳; 审校 张明钧/蔡美珍/许娜/丁琦/艾茂林)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币