版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 11:03 BJT

《电子产业焦点》三星入股夏普透露出其在显示器领域落后的压力

在经济疲软导致全球电视机市场增长乏力的情况下，OLED电视料成为提高利润率的下个高端产品。三星55英寸的OLED电视售价为1万多美元。

但三星OLED模型研发进度落后，迫使其从超清电视中寻找下个大增长点。

“由于(OLED)项目推后...三星计划通过60英寸以上超清电视来引领高端市场，”法国巴黎银行分析师Peter Yu称。

这正是夏普擅长的领域。

夏普拥有全球唯一的所谓第10代显示屏工厂，可将每张3平米大小的玻璃板制成八块60英寸的面板，用于生产大电视屏。这比第八代工厂效率高出很多，分析师称后者每张玻璃板只能做出三块60英寸面板。(完) (编译 李婷仪/郑茵/程琳; 审校 张明钧/蔡美珍/许娜/丁琦/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐