更新版 1-中国数据：2月出口大增胜预期，进口下滑显内需仍偏弱

* 中国2月出口同比大增21.8%，远超市场预期

* 进口同比降15.2%，内需仍偏弱

* 一季度经济增长或较乐观

* 周六公布投资消费等数据 (新增更多内容)

路透北京3月8日 - 中国出口在今年年初保持强劲增长势头。刚刚公布的中国2月出口延续前月逾20%的同比增速，并远超市场预期，但同期进口则明显弱于预期，显示内需仍偏弱，经济复苏或较温和。

中国海关周五公布，2月出口同比增长21.8%，高于路透调查预估中值10.1%；进口同比下降15.2%，降幅大于预估的减少8.8%。鉴于2月正值中国春节假期，季节波动性较大，综合1-2月数据看，中国出口和进口增速分别为23.6%和5%。

受访分析师多认为出口增速超出预期，但对原因仍需数据细节出炉后加以研判，部分分析师认为这受益于世界经济复苏，美国经济趋好以及欧元走强，另一些则认为可能与对新兴市场出口增长强劲有关。

“出口快增长与经济企稳回升相一致，说明中国经济三季度触底，四季度回升的势头在延续。”国家信息中心经济预测部高级经济师祁京梅表示，从贸易数据看中国经济还是很乐观。

中银国际研究部宏观经济小组叶丙南则认为，从前两个月季调后数据来看，进口增长都是弱于出口的，说明内需恢复没有想象中那么强。而今年整体外贸走势的主要风险仍在于国内，“欧美只要不再出新的问题，主要还是要看国内经济和需求的恢复情况。”

国家统计局周六将公布1-2月工业生产、投资和消费数据，届时将为判断中国经济走势提供更多指引。

对于进口超预期下降，交通银行金融研究中心陈鹄飞表示，进口负增长是机构的普遍预期，去年高基数效应导致统计口径的问题，同时由于假期因素，企业有效开工日不足，进口规模也出现了明显回落。

分析师并认为，综合1-2月数据看，进口较四季度仍有小幅增长，证实中国经济仍在复苏，但力度较温和。

中国2月官方和汇丰制造业PMI虽然双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，惟基础尚不牢固。

海关数据并显示，2月贸易顺差为152.5亿美元，高于路透调查中值的逆差78亿美元。

分析师认为，顺差持续增加，短时间内会加大央行在公开市场上的对冲力度；而整体来看，2013年中国外贸顺差会继续降低，失衡性问题会进一步好转，人民币不存在进一步大幅升值的空间。

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中国政府工作称，今年国内生产总值（GDP）预期增长目标维持7.5%不变，广义货币供应量（M2）增速目标有所下调。国家发改委表示，国际收支仍将进一步平衡，预计今年的进出口总额同比增长8%，这将低于去年10%的目标。

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