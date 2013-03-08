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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 11:40 BJT

中国经济：商务部对今年外贸目标审慎乐观，担心全球货币超发及通胀

路透北京3月8日 - 中国商务部长陈德铭周五表示，对今年完成外贸增长8%的目标“审慎乐观”，同时担心全球货币超量及通货膨胀的影响感到担心。

他在“两会”（全国人大和政协会议）新闻会上称，货币问题很复杂，最近不仅日元，包括美元、欧元等，都制订了宽松的货币政策，但不应该外溢到其它国家。这些主要货币大量贬值对中国和新兴国家都有很大影响，影响中国出口。

中国发改委报告中预计，今年国际收支仍将进一步平衡，进出口总额同比增长8%，低于去年10%的目标。

中国中海关稍早公布，1-2月累计出口同比增长23.6%；进口增长5%；贸易顺差2,778.2亿元人民币（折合441.5亿美元。 (完) (发稿 沈燕; 撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)
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