《热点透视》美股道琼工业指数虽创新高，但确切意义隐晦不明

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas
路透伦敦3月6日 - 股市很少会传递出明确讯息。像美国股市道琼工业指数周二创下收盘纪录高位，这类里程碑很容易引起注意。但就像隐晦的古老神谕，道琼指数的这个纪录可以有各种互相矛盾的诠释。
首先，道琼指数是一个只有30支成份股、以股价而非市值加权计算的狭隘指标，对更大范围的美国股市或经济而言，并不是非常具有代表性。同时，由于道琼指数是一个名目价格指标，它会受到通货膨胀推升。经过通胀因素调整，如果标准普尔500指数重新回到2000年的纪录高位，将是美股更有意义的历史高点。
此外，近期股市很难称得上是绝对创纪录的表现。经过通胀因素调整，标准普尔500指数仍低于十多年前的前次实质高点--尽管成份股的实际获利总和已经增加近40%。不过话说回来，与2009年低点相比，股价已经回升不少。和MSCI明晟全球指数一样，道琼指数在这段期间翻涨一倍。以非常长期而言，报酬率表现和预期差不多。标准普尔500指数过去60年的实质年报酬率为3.3%。
股价目前究竟是便宜还是贵，也难有定论。标准普尔500指数的市盈率(本益比)目前远低于高位--根据经济学家Robert Shiller整理的数据，目前市盈率为18，2000年时曾达28。但目前的市盈率几乎与60年平均水准一致。而且要不是利率处于超低水准，企业获利应该会更差--因此，如果以较正常的货币条件来看，美股也可以被视为非常贵。
金融市场本身没有感觉可言，但交易员和投资人是有情绪的。他们现在是开心还是郁闷呢？最贴切的答案大概是“开心，目前而言。”从道琼指数创下新高可以看出，现在的恐惧气氛低于危机的最黑暗时刻，但仍高于许多其他日子。贪婪、期望、谨慎、以及其他种种引导买卖决定的情绪，也都是相同情况。一些投资人和专家或许会欢庆道琼指数周二的新高纪录，但它只是个里程碑，并非明确指标。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币