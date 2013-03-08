《热点透视》美股道琼工业指数虽创新高，但确切意义隐晦不明

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦3月6日 - 股市很少会传递出明确讯息。像美国股市道琼工业指数周二创下收盘纪录高位，这类里程碑很容易引起注意。但就像隐晦的古老神谕，道琼指数的这个纪录可以有各种互相矛盾的诠释。

首先，道琼指数是一个只有30支成份股、以股价而非市值加权计算的狭隘指标，对更大范围的美国股市或经济而言，并不是非常具有代表性。同时，由于道琼指数是一个名目价格指标，它会受到通货膨胀推升。经过通胀因素调整，如果标准普尔500指数重新回到2000年的纪录高位，将是美股更有意义的历史高点。

此外，近期股市很难称得上是绝对创纪录的表现。经过通胀因素调整，标准普尔500指数仍低于十多年前的前次实质高点--尽管成份股的实际获利总和已经增加近40%。不过话说回来，与2009年低点相比，股价已经回升不少。和MSCI明晟全球指数一样，道琼指数在这段期间翻涨一倍。以非常长期而言，报酬率表现和预期差不多。标准普尔500指数过去60年的实质年报酬率为3.3%。

股价目前究竟是便宜还是贵，也难有定论。标准普尔500指数的市盈率(本益比)目前远低于高位--根据经济学家Robert Shiller整理的数据，目前市盈率为18，2000年时曾达28。但目前的市盈率几乎与60年平均水准一致。而且要不是利率处于超低水准，企业获利应该会更差--因此，如果以较正常的货币条件来看，美股也可以被视为非常贵。