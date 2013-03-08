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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 16:24 BJT

表格: 瑞士2月CPI较上年同期下降0.3%,较前月上升0.3%

路透苏黎世3月8日 - 瑞士联邦统计局周五公布，瑞士2月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%，较上年同期下滑0.3%。数据均符合市场预估。

以下为详细数据：

2013年2月 2013年1月 2012年2月

较上月变动% 0.3 -0.3 0.3

较上年同期变动% -0.3 -0.3 -0.9

指数(2010年12月=100) 98.9 98.6 99.1 (完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
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