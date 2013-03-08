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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 12:22 BJT

香港个股：新世界发展称正考虑分拆酒店资产独立上市

路透香港3月8日 - 香港主要地产商--新世界发展 周五称，正考虑分拆集团若干酒店资产独立上市的可能性，但目前尚未向联交所提出申请。

新世界发展的声明称，对于哪些资产将包括在分拆实体中、交易结构，以及是否进行及何时进行分拆，均未作出决定。

据新世界发展中期业绩报告，该公司于香港、中国及东南亚等地共拥有15间酒店，共6,976个房间。

新世界发展早盘收低1.27%，报13.98港元.（完）

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