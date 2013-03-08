中国汇市：贸易顺差超预期推高人民币，但谨慎情绪料限制续升幅度

* 人民币走升,在近历史高位处窄幅波动
* 中国2月出口强劲且顺差超预期
* 美国公布非农数据或助美元走强
* 市场对隔夜风险保持谨慎
路透北京3月8日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价走强，已接近历史最高纪录6.2124元。交易人士称，2月份中国出口增速较强且顺差大于预期，以及国际市场上隔夜美元走弱，都令人民币面临升值压力。
不过他们续称，由于当前价格再度逼近1月中旬创下的人民币汇率最高水平，市场对进一步升值可能遭干预有所顾虑，加之美国将要公布非农就业数据，市场预期美元再度走强将推低下周一人民币中间价，隔夜风险可能较大，也限制了交投意愿。
“隔夜风险比较大，我们认为(美元兑人民币)往下的空间有限，往上的可能大，现在来看最多走到6.2130元左右。”上海一股份行交易员表示。
北京时间12:22,人民币兑美元即期报6.2148元,上日收报6.2202元.今日人民币兑美元中间价 为6.2719元,上日中间价为6.2785元.
中国海关周五公布，2月出口同比增长21.8%，高于路透调查预估中值10.1%；进口同比下降15.2%，降幅大于预估的减少8.8%。鉴于2月正值中国春节假期，季节波动性较大，综合1-2月数据看，中国出口和进口增速分别为23.6%和5%。
招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，今年前两个月出口增长23.6%而进口增长5%，进口表现还是要差些，说明未来经济增长的动力还不会很强，内需还是偏弱，这也明显不会支撑人民币大幅走强。
“一旦说我们的外贸表现还可以，特别是出口还可以，而美元走软的话，那我们会抓住机会做一个升值动作。大方向央行应该还是希望人民币稳中有升。”他续称。
美元兑日圆周五升至三年半高点，短线焦点在美国非农就业数据能否点燃美国劳动市场进一步复苏的希望。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3050/40,上日尾盘为6.3110。
北京时间12:22,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2038/47元,上一交易日尾盘报6.2040元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然; 审校 林高丽)