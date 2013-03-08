路透基点：又有两家银行加入分众传媒杠杆收购融资案--RLPC

路透香港3月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，支持分众传媒杠杆收购案的15.25亿美元融资案在高级银团阶段又有两家银行加入。在美国Nasdaq上市的分众传媒是一家中国展示广告公司，对其收购规模约为37亿美元。

一位消息人士表示，中信银行和恒生银行是最新加入的两家银行，自此参与交易的高级银团银行数量达到七家，共承贷约4亿美元。

台湾银行、中国信托商银、中华开发工业银行、兆丰国际商业银行和台新银行是早前加入的银行。

消息人士称，还有几家银行正在审批程序当中。该交易的高级银团阶段预计将在下周某个时候结束，融资不大可能以一般银团分销的形式启动。

有九家银行为分众传媒杠杆收购承贷，交易在12月20日签订。这九家银行分别是：美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团。

国开行、中国民生银行、及中国工商银行共计承贷4.75亿美元，采承诺并持有方式.

若只看10.75亿美元五年期贷款，此融资案的初始杠杆水准，约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.95倍。这个杠杆计算并不包括4.50亿美元的12个月现金过桥贷款，这笔过桥贷款亦是融资的一部分，但并未进行联贷。这是因为这笔现金过桥贷款预计将在10-12个月内偿还。

一如先前报导，交易提供的初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525个基点。加码幅度基于现金过桥贷款偿还后的杠杆水平修订。

若杠杆水平在2.25倍或以上，利率为较LIBOR加码475个基点；若介于1.50–2.25倍之间，利率为较LIBOR加码425个基点；在1.00–1.50倍之间，利率为较LIBOR加码375个基点；若杠杆水平低于1倍,则利率较LIBOR加码300个基点。

平均年限为3.47年。

一如此前报导，银行受邀以两个层级参贷，2月8日前做出承诺的银行获得25个基点的优惠费率。承贷7,500万美元或以上的银行获牵头行头衔以及300个基点的费用，综合收益是611.45个基点。承贷5,000-7,500万美元的获主办行头衔以及250个基点的费用，综合收益为597.04个基点。

此外，公司还另与其中一家银行敲定了一笔2亿美元五年期备用信用证。

收购财团中包括美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)。一旦交易完成,财团成员也将包括中国企业复星国际。

复星国际和分众传媒主席江南春目前共计约持有分众传媒35.5%的股份。该财团还包括方源资本、中信资本(Citic Capital Partners)和中国光大控股有限公司。

本案将视情况预计在第二季结束。

花旗集团及瑞士信贷为该私募股权赞助集团的主要并购财务顾问。摩根大通为分众传媒独立委员会的财务顾问。