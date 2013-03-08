《热点透视》苹果蒸发的市值去了哪里？

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Richard Beales; 编译 王翔琼
路透纽约3月7日 - 市场已使苹果 在六个月内市值蒸发2,600亿美元。同时，一大群生产智能手机和平板电脑的同行整体市值增长幅度连这一半都不到。如果投资者认为苹果正在衰落，那么部分投资者可能会认为安卓(Android)一族的市值还将大幅上升。
苹果股价自去年9月触及高位以来下跌40%，市值降至仅剩约4000亿美元，反映出一系列问题，包括对于该公司产品系列及其如何更好使用手中1,370亿美元现金的担忧等。然而更大的问题是，三星电子 等竞争对手在技术上紧追猛赶，对苹果形成威胁。很多竞争对手产品使用了谷歌 的安卓操作系统。
这两大竞争对手在苹果股价下滑的同一时期，市值各自仅增长了大约350亿美元(尽管他们的业务远不局限于手机设备)。如果苹果式微，更大范围的同行或可受益，至少包括另外15家公司，例如黑莓 、诺基亚 、亚马逊 、索尼 、戴尔 、Verizon Communications 和Sprint Nextel --这两者在安卓设备上挣的钱将能超过在苹果产品上的收益，甚至连Facebook 和雅虎 等网络公司也会获益。
这其中部分公司9月以来市值增长也各有其它一些原因，比如，Michael Dell计划买断自己一手创立的戴尔。但计入他们的全部增幅，忽略掉微软 、英特尔 和宏达电 股价的下跌，这些公司仍只增添约1,200亿美元的新市值。
对此一种解释是，智能手机和平板电脑未来获利的现值少了约1,400亿美元。当然，投资者并不总是理智的，而且目前看来苹果价值被低估了。此外，无法轻易界定安卓一族的范围，那些无法一眼看出属于此类的公司市值可能已经增长。再者，苹果丰厚的利润率不是秘密。也许传达的信息是，公司利润不会再有投资者认为的那么多--因为竞争将削弱获利能力。这样说的话，失踪的1,400亿美元是从市场进到了消费者手里。(完) (译文审校 程琳)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币