《热点透视》苹果蒸发的市值去了哪里？

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales; 编译 王翔琼

路透纽约3月7日 - 市场已使苹果 在六个月内市值蒸发2,600亿美元。同时，一大群生产智能手机和平板电脑的同行整体市值增长幅度连这一半都不到。如果投资者认为苹果正在衰落，那么部分投资者可能会认为安卓(Android)一族的市值还将大幅上升。

苹果股价自去年9月触及高位以来下跌40%，市值降至仅剩约4000亿美元，反映出一系列问题，包括对于该公司产品系列及其如何更好使用手中1,370亿美元现金的担忧等。然而更大的问题是，三星电子 等竞争对手在技术上紧追猛赶，对苹果形成威胁。很多竞争对手产品使用了谷歌 的安卓操作系统。

这两大竞争对手在苹果股价下滑的同一时期，市值各自仅增长了大约350亿美元(尽管他们的业务远不局限于手机设备)。如果苹果式微，更大范围的同行或可受益，至少包括另外15家公司，例如黑莓 、诺基亚 、亚马逊 、索尼 、戴尔 、Verizon Communications 和Sprint Nextel --这两者在安卓设备上挣的钱将能超过在苹果产品上的收益，甚至连Facebook 和雅虎 等网络公司也会获益。

这其中部分公司9月以来市值增长也各有其它一些原因，比如，Michael Dell计划买断自己一手创立的戴尔。但计入他们的全部增幅，忽略掉微软 、英特尔 和宏达电 股价的下跌，这些公司仍只增添约1,200亿美元的新市值。