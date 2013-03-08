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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 13:13 BJT

日本数据：2月服务业景气判断指数升至53.2

路透东京3月8日 - 日本内阁府周五公布的调查显示，日本2月服务业景气判断指数升至53.2，连续第四个月上升，因期冀政府的积极货币和财政措施将提振经济表现。

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员，由于这些人员较接近消费者和零售业，被称为“经济观察者”。他们对目前经济环境的信心较1月的49.5上升。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。

2月展望指数从1月的56.5升至57.7。该指数显示人们对未来环境的信心水平。

内阁府称，日本经济正在升温。(完) (编译 艾茂林; 审校 张若琪)
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