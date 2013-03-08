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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 13:59 BJT

日本债市：30年期公债收益率日内下跌10个基点，创两年半最大跌幅

路透东京3月8日 - 30年期日本公债收益率周五创下两年半最大跌幅，该档公债标售引发市场一波空头回补。

30年期日债收益率 日内跌10个基点，报1.690%，为2010年9月以来最大单日跌幅，并再次朝周二触及的两年半低点1.625%靠近。

在30年期公债标售之前，该收益率曾高见1.795%。(完) (编译 李婷仪 审校 丁琦)
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