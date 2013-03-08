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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 14:02 BJT

《综述》美国2月就业市场料呈温和增长，显示经济体质尚可承受财政撙节的冲击

美国劳工部将在周五1330GMT公布2月非农就业报告。

虽然2月非农就业岗位增幅料将低于截至1月的六个月均值177,000个，但也有另一些迹象表明就业市场的氛围正在改善。

2月初请失业金人数大幅下降，且周三的报告显示，当月民间部门聘雇员工数量高于预期，这使得部分分析师预计周五的非农数据将好于预期。

“我们正走在正确的方向上，但只是步伐慢得有些让人沮丧，”William and Mary学院的经济学副教授Peter McHenry表示。“我们希望就业增长幅度大而强健，现在失业人口依然远远过多。”

**美联储的扶持仍在**

分析师表示，若要大幅降低失业率，每月新增就业人口需要在持续一段时间内保持在25万人上下。尽管目前的增幅要低于此，但非农就业报告将使美联储有充足的弹药来维持其超宽松货币政策。

2月非农报告的细节料将显示，就业人口增长所覆盖的范围较广，建筑业或有亮眼表现。该行业2月料至少增加25,000个就业岗位。建筑业1月就业岗位增加了28,000个，为连续第四个月取得两位数的增幅。

2月制造业的聘雇步伐或也将加快，但增速料仍远低于去年初，因国内需求疲弱，且海外增长降温。

在连续七个月增长之后，零售业的就业很可能会在2月降温。

2月政府部门的就业岗位料减少约7,000个，1月为减少9,000。地方政府的减员步伐放缓等因素应有助于缓解未来华府减支所引发的联邦机构就业岗位损失。(完) (编译 李婷仪/丁琦；审校 隋芬/程琳)
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