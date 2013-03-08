《综述》美国2月就业市场料呈温和增长，显示经济体质尚可承受财政撙节的冲击

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
美国劳工部将在周五1330GMT公布2月非农就业报告。
虽然2月非农就业岗位增幅料将低于截至1月的六个月均值177,000个，但也有另一些迹象表明就业市场的氛围正在改善。
2月初请失业金人数大幅下降，且周三的报告显示，当月民间部门聘雇员工数量高于预期，这使得部分分析师预计周五的非农数据将好于预期。
“我们正走在正确的方向上，但只是步伐慢得有些让人沮丧，”William and Mary学院的经济学副教授Peter McHenry表示。“我们希望就业增长幅度大而强健，现在失业人口依然远远过多。”
**美联储的扶持仍在**
分析师表示，若要大幅降低失业率，每月新增就业人口需要在持续一段时间内保持在25万人上下。尽管目前的增幅要低于此，但非农就业报告将使美联储有充足的弹药来维持其超宽松货币政策。
2月非农报告的细节料将显示，就业人口增长所覆盖的范围较广，建筑业或有亮眼表现。该行业2月料至少增加25,000个就业岗位。建筑业1月就业岗位增加了28,000个，为连续第四个月取得两位数的增幅。
2月制造业的聘雇步伐或也将加快，但增速料仍远低于去年初，因国内需求疲弱，且海外增长降温。
在连续七个月增长之后，零售业的就业很可能会在2月降温。
2月政府部门的就业岗位料减少约7,000个，1月为减少9,000。地方政府的减员步伐放缓等因素应有助于缓解未来华府减支所引发的联邦机构就业岗位损失。(完) (编译 李婷仪/丁琦；审校 隋芬/程琳)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币