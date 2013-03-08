《综述》美国2月就业市场料呈温和增长，显示经济体质尚可承受财政撙节的冲击

美国劳工部将在周五1330GMT公布2月非农就业报告。

虽然2月非农就业岗位增幅料将低于截至1月的六个月均值177,000个，但也有另一些迹象表明就业市场的氛围正在改善。

2月初请失业金人数大幅下降，且周三的报告显示，当月民间部门聘雇员工数量高于预期，这使得部分分析师预计周五的非农数据将好于预期。

“我们正走在正确的方向上，但只是步伐慢得有些让人沮丧，”William and Mary学院的经济学副教授Peter McHenry表示。“我们希望就业增长幅度大而强健，现在失业人口依然远远过多。”

**美联储的扶持仍在**

分析师表示，若要大幅降低失业率，每月新增就业人口需要在持续一段时间内保持在25万人上下。尽管目前的增幅要低于此，但非农就业报告将使美联储有充足的弹药来维持其超宽松货币政策。

2月非农报告的细节料将显示，就业人口增长所覆盖的范围较广，建筑业或有亮眼表现。该行业2月料至少增加25,000个就业岗位。建筑业1月就业岗位增加了28,000个，为连续第四个月取得两位数的增幅。

2月制造业的聘雇步伐或也将加快，但增速料仍远低于去年初，因国内需求疲弱，且海外增长降温。

在连续七个月增长之后，零售业的就业很可能会在2月降温。