中国股市：沪综指震荡小幅收低，本周累计下跌1.7%

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京3月8日 - 中国股市沪综指周五窄幅震荡，小幅收低，周末宏观数据公布在即令多空双方均较为谨慎。分析师称，近期市场波动主要是因担忧房地产调控影响经济预期，以及通胀水平回升。若周末公布的2月CPI维持较低水平，则下周市场或有较好表现，但短线震荡格局难改。
沪综指 收报2,318.611点，跌5.682点或0.24%，本周累计下跌1.73%。上海A股今日成交额为881亿元人民币，上日为1,257亿元。
华西证券分析师曹雪峰指出，“最近大盘波动最主要的驱动因素还是市场投资人对整体经济形势的预期在发生变化，今后各地房地产调控细则出来后将如何影响房地产市场和中国经济，大家仍处在观望过程中。”
同时，出于对明日即将公布的2月CPI的担忧，亦令市场窄幅整理。
昨日市场传言IPO或于3月底之后发行，对市场造成一定冲击。不过，随后监管层即紧急澄清，表示企业自查之后，还要核查，IPO重启并没有具体的时间表。
对此，曹雪峰指出，“IPO恢复时间对市场的影响和冲击不会特别大，因为在牛市环境下IPO是毫无疑问的，只是大家过于关注这个事情了。但是真的等到恢复发行后，情绪也就会慢慢平静下来。”
沪深300指数 收跌0.48%，报2,606.927点。沪深300指数3月合约 尾盘报2,608.8点，跌0.34%，成交量为746,366手。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币