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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月8日

路透3月8日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种       最新库存        变动
     铜         509,425     +28,200
     锡          13,515          -5
     铅         285,050      -1,100
     锌       1,195,550      -2,475
     铝       5,188,900      -8,550
     镍         160,938         -24
   铝合金        83,420        -420
   NASAAC       145,240         -80
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译  孙茉莉; 审校)
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