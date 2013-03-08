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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 16:26 BJT

《RUSSELL专栏》中国2月大宗商品进口疲软应只是短期现象

原油价格也在近几个月大涨，布兰特原油 从12月6日低点到今年年内高点--2月8日触及每桶119.17美元，跳涨了11.7%。

2月交付的原油船货，应该是在油价大幅上涨时买进的，因此炼厂除了立即需求之外，额外购买的意愿受到压抑。

另一个值得注意的是，由于中国充实商用及战略石油储备，去年1-2月的原油进口量异常偏高，当时许多市场人士担心，因为欧美国家对伊朗实施制裁，伊朗石油供给可能流失。

据估计，去年上半年流入储备油槽的原油高达40万桶/日。

去年2月，中国石油进口量595万桶/日，这意味着，如果算进那些流入石油储备的数量，那么今年1-2月石油进口量568万桶/日，就不会像乍看之下那么疲软了。

至于铜，大概也是受到价格效应影响，另外也有中国国内大量库存的因素；这些大量铜库存有一部分是用于融资。

2月铜进口量跌至20个月低点，而今年1-2月同比减少28.7%。

未来几个月进口可能会继续放缓，因为库存充裕，据贸易商指出，预定的铜精矿船货减少。

中国2月大宗商品进口数据确实会引人注意，但仍大致符合对中国经济的整体看法，也就是中国正由去年成长降温局面回升，尽管是缓步回升。(完) (译文审校 隋芬)
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