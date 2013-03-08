《RUSSELL专栏》中国2月大宗商品进口疲软应只是短期现象

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
原油价格也在近几个月大涨，布兰特原油 从12月6日低点到今年年内高点--2月8日触及每桶119.17美元，跳涨了11.7%。
2月交付的原油船货，应该是在油价大幅上涨时买进的，因此炼厂除了立即需求之外，额外购买的意愿受到压抑。
另一个值得注意的是，由于中国充实商用及战略石油储备，去年1-2月的原油进口量异常偏高，当时许多市场人士担心，因为欧美国家对伊朗实施制裁，伊朗石油供给可能流失。
据估计，去年上半年流入储备油槽的原油高达40万桶/日。
去年2月，中国石油进口量595万桶/日，这意味着，如果算进那些流入石油储备的数量，那么今年1-2月石油进口量568万桶/日，就不会像乍看之下那么疲软了。
至于铜，大概也是受到价格效应影响，另外也有中国国内大量库存的因素；这些大量铜库存有一部分是用于融资。
2月铜进口量跌至20个月低点，而今年1-2月同比减少28.7%。
未来几个月进口可能会继续放缓，因为库存充裕，据贸易商指出，预定的铜精矿船货减少。
中国2月大宗商品进口数据确实会引人注意，但仍大致符合对中国经济的整体看法，也就是中国正由去年成长降温局面回升，尽管是缓步回升。(完) (译文审校 隋芬)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币