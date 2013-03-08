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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 16:27 BJT

香港股市：恒生指数收高1.4%，受美股涨势和中国出口数据提振

中资煤矿板块大涨，削减年内跌幅。摩根士丹利分析师在3月7日的研究报告中称，当前煤炭价格下档有限，预计供需情况将吃紧。

中国海洋石油 受惠于油价上涨股价攀升2.3%，而且该公司位于南中国海的深海钻探平台在维修将近两个月之后已经复工。

周五的数据显示，受全球经济更快复苏尤其美国持续向好推动，中国2月出口意外超预期增长，同时进口降幅大于预期。 (完)
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