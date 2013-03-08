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亚洲 | 2013年 3月 8日 星期五 15:37 BJT

台湾债市：殖利率曲线全面弹升，美非农数据料佳引爆杀盘

路透台北3月8日 - 台湾债市殖利率周五全线弹升，10年公债殖利率 并创下近11个月收盘新
高。因市场看好今晚美国公布的非农就业数据，令10年期美债殖利率 2.0%关卡岌岌可危，且台股
站稳8,000点大关,触发了交易商对集中度偏低的102/6停损卖压，多杀多的结果使得殖利率大弹近5%,成交值亦
爆出441亿台币的大量。
     
    交易商指出，今晚美国非农就业数据公布后的美债走势，将是影响下周一台债走向的最重要观察指标。惟
纵然10年期美债殖利率守住2.0%，台债多头气势也将因筹码散乱无法重行聚集。台债窄幅波动格局已因今日一
根带量长黑棒打破，未来波动可能加剧，交易难度陡升。下周一102/6殖利率区间看在1.25-1.30%。   
    
    “只能用杀声震天，血流成河来形容。”一证券商交易主管说。
    
    另一银行交易员则表示，台债殖利率在低档区压抑太久，近期寿险业者对标售与次级市场交易都不太积极
，令长券殖利率居高不下，已经埋下空头走势的火种。随着近期美国经济缓步好转带动美债殖利率上扬，终于
让交易商忍痛清盘。 
     
    美国公债价格周四连续第四个交易日下跌，因上周美国初请失业金人数意外减少，是就业市场增强的又一
迹象，市场对全球最大经济体－美国经济成长动能增加的希望升温。指标10年期公债 跌15/32，收
益率报1.991%，高于周三尾盘的1.936%。该收益率一度触及1.997%的2月25日来最高水准。 
    
    美国劳工部将在今晚公布2月非农就业报告。根据路透调查，美国上月新增就业岗位料为16万个，略高于1
月的15.7万个。      
          
              收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期        期别                    (基点)                                (亿台币)
       2       102/4                     +2.35      0.7236   0.7192-0.7236         3.0
       5       102/2                     +4.60      0.9500   0.9100-0.9500        28.5
      10       102/6                     +6.01      1.2800   1.2250-1.2815       441.0
      15       102/1                     +5.75      1.5075   1.4905-1.5075         3.0
      20       102/3                     +4.70      1.7010   1.7010-1.7010         0.5
      30       102/5                     +4.50      1.8420   1.8350-1.8420         1.5
    交易商表示，上周102/6标售结果虽然符合预期，不过昨日柜买中心首度公布集中度变化数据却发现，实
质买盘持券的比例偏低，筹码是散落在银行与券商等交易商手中，由于证券商对损益的忍受度较低，自然加重
了今日多杀多的走势。
    
    “多头信心可说是崩溃了。”一证券商交易员说。
    
    另一银行交易员则提及，卖压出笼后，102/6筹码更形混乱，接下来要观察实质买盘何时出手承接。不过
在18日20年乙券标售前，欲见到盘势走稳的机率不大，殖利率曲线恐怕还有向上修正的空间。　
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                       1.8420
         20       102/3                       1.7010
         15       102/1                       1.5075
         10       102/6                       1.2800
          5       102/2                       0.9500
          2       102/4                       0.7236
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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