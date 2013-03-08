版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 15:41 BJT

法国经济：第一季经济料成长0.1%--央行

路透巴黎3月8日 - 法国央行周五表示，法国第一季经济料成长0.1%，维持先前预估，暗示这个欧元区第二大经济体将可躲过衰退。

法国央行2月工业企业信心指数升至96，高于1月的95，服务业企业信心指数则由1月的90降至88。

央行在月报中称，企业经理预估3月工业活动稳定，服务业则小幅下滑。(完) (编译 王冠中; 审校 侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐