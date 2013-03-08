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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 15:52 BJT

法国财政：年内截至1月底的预算赤字为128亿欧元--政府

路透3月8日 - 法国财政部周五公布，法国年内截至1月底的预算赤字为128.17亿欧元，上年同期为赤字125.29亿欧元。(完)
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