台湾货币市场：周末前票券商需求稍升，惟整体仍宽裕令短率不变

* 周末资金需求稍升

* 短率仍在低位

* 下周料仍平稳宽裕

记者 高洁如

路透台北3月8日 - 台湾银行间短率周五稳于低位。周末票券商的资金需求稍稍升高，不过由于整体银行的资金水位仍旧供过于求，致使短率水位仍居于低位不变。

资金调度人员表示，虽然票券商的拆款、短票金额因周末来临稍有提高，不过多数的外商银行均无法拆借给票券商，因此只有本地银行稍稍感受到资金需求上扬的情况。

“市场丢钱的变少了，需求好像比较多一点。”一位本地银行资金调度人员说。

但外商银的资金调度人士则表示，外商银丝毫没有感受到资金需求上扬，主要是票券商并非外商银的拆借对象，外商银买票也不多。

“所以今天我觉得市场钱多到翻过去，大家都放弃打电话(拆出)了。”该人士表示。

而展望下周，交易员认为，整体市场资金宽裕情势不变，估计短率仍将守稳低位。

本地时间16:08，银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，同上日；今日区间在0.295-0.41%，上日也在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.44%，亦与上日相同。

**短票利率平稳**

票券商指出，虽然周末资金需求上扬，但是市场资金还是很多，并未感受到丝毫的紧俏。

票券商交易主管也表示，由于目前拆款也仅仅承做一周的拆入，尚未到临界跨月的时间点，因此拆款也蛮好承做，资金来源很容易。

今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%，同于上日。

台湾央行周五存单到期1,574亿台币；存单发行金额待稍晚公布。

下周存单到期总额4,544.6亿台币，分别是周一1,535.5亿，周二73亿，周三2,189.6亿，周四92亿以及周五654.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为6亿台币；累计超额准备为241亿台币，加计前期1%的超额准备为1,409亿台币。

**公债RP利率持平**

公债与公司债附买回(RP)利率则是表现持平。证券业资金调度人士认为，目前正值月初，市场资金偏向宽裕，短率持稳在既有区间，展望下周资金状况料将维持宽松态势，RP主要交投将向区间低位靠拢。

他们指出，整体市场多钱缺券，RP市场多以到期续做为主，新券难觅，令RP利率议价空间有限，不过仍有券商认为资金宽松持续的话，月中RP利率仍有微幅下调的空间。

“缺券情况持续一段时间后，利率就会小幅修正一下。”一券商资金调度人士说。

另一票券商交易员称，今天RP成交利率表现持平，下周将先维持目前的利率水准，观察市场资金情势；若续宽松，不排除持续微降RP成交利率。

下周交割紧缩因子包括：周二台塑石化 100亿台币公司债交割、中信金控 旗下中信银10亿人民币宝岛债交割，及周五联电 100亿台币公司债交割。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%，同于上日。