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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 16:42 BJT

欧洲股市：德国DAX指数触及8,000点，为2008年1月以来首见

路透法兰克福3月8日 - 德国股市DAX指数 周五升至8,000点，为2008年1月以来首见。(完)
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