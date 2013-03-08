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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 16:33 BJT

欧洲汇市：美元兑日圆升至三年半高位

路透伦敦3月8日 - 美元兑日圆 周五升0.7%至95.51日圆，触及三年半高位，因市场人士为稍晚出炉的美国非农数据建仓。该数据料增强美国经济复苏的迹象，并削弱对于美联储推出更多货币宽松举措的预期。(完)

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