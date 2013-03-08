中国债市：利率互换延续陡峭化，进出口数据超预期推高中长端

路透上海3月8日 - 中国人民币利率互换 周五延续陡峭化趋势，因稍早公布的国内进出口数据向好，提振投资者风险偏好，推升IRS中长端，短端变动不大。

交易人士并表示，受宽松资金推动，早间IRS短端曾略下行，但机构多认为回购利率低企不可持续，午后短端即回升至昨日收盘附近，投资者继续关注周末即将公布的中国通货膨胀和美国非农就业等多项数据。

“一年品种早上下来了一点，但大家都明白七天回购在2.5%附近是不可持续的，下午又弹回去了，中长端上行则是因为数据比较好。”上海一外资银行交易员称。

中国银行间市场周五早盘资金仍供过于求，导致七天期回购加权利率向逾八个月低位靠拢，与隔夜品种点差则几乎消失。资金价格的低位徘徊，令机构将关注点转向下周公开市场正回购操作规模，以及民生银行可转债将发行可能对流动性造成的影响。

中国2月出口同比增长21.8%，是路透预估中值10.1%的逾两倍；进口则同比下降15.2%，路透预估中值仅为减少8.8%；当月贸易顺差152.5亿美元，市场预估为逆差78亿美元，去年同期为逆差319.8亿美元。

周六国家统计局将公布2月CPI和PPI等多项数据，路透综合22家机构预测中值结果显示，中国2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅料跳升至3%，这主要是因为春节因素导致2月前两周食品价格涨幅较大，且月内油价上调亦增强通胀压力。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------ 周五 3.1325/3.2350 3.1830/3.2580 3.4400/3.5190 3.6440/3.7300 3.6775/3.8900 周四 3.1780/3.2800 3.1813/3.2700 3.4250/3.5075 3.6225/3.7200 3.6480/3.8880 ------------------------------------------------------------------------------

-0.0455/-0.0450 +0.0017/-0.0120 +0.0150/+0.0115 +0.0215/+0.0100 +0.0295/+0.0020

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.