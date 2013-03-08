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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 16:59 BJT

中国汽车：工信部正考虑提高节能汽车的补贴标准--部长

路透北京3月8日 - 中国工信部部长苗圩周五在“两会”间隙表示，正在考虑提高节能汽车的补贴标准。

他在同一场合并表示，4G在中国投入商用至少需要一年时间。

根据去年10月1日起实行的政策，目前中国的节能汽车补贴标准为，入围车辆平均油耗6.3升，单车补贴3,000元。

今年2月,中国移动浙江公司正式在杭州、温州推出4G规模应用体验，标志中国4G时代正式开启。中国政府并在“十二五”规划中把TD-LTE列入下一代信息网络产业，作为重点发展方向。

中国移动浙江公司董事长钟天华此前在两会中表示，中国主导并拥有自主知识产权的4G技术TD-LTE正处于规模化商用的最佳时间窗口期，并建议率先发放4G移动通信TD-LTE牌照。(完) (发稿 林琦；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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