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亚洲 | 2013年 3月 8日 星期五 17:13 BJT

更新版 1-中国汇市：贸易顺差超预期引领人民币收高，但谨慎情绪料限制续升幅度

* 人民币收升,并创逾一个半月来收盘新高
    * 中间价大幅走升，日间交投高位窄幅波动
    * 中国2月出口强劲且顺差超预期
    * 美国公布非农数据或助美元走强

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京3月8日 - 人民币兑美元即期 周五大幅收升至逾一个半月新高，一
方面受中间价亦创逾一个半月新高带动，另一方面中国2月出口增速和顺差规模均超预期，
亦支撑人民币升值，不过两会（全国人大和政协会议）期间，交投情绪相对谨慎，呈窄幅波
动局面。
    
    交易员并称，由于当前价再度逼近1月中旬创下的人民币汇率最高水平，市场对进一步
升值可能遭干预有所顾虑，加之美国将要公布非农就业数据，市场预期美元再度走强将推低
下周一人民币中间价，隔夜风险可能较大，也限制了交投意愿。
    
    “隔夜风险比较大，我们认为(美元兑人民币)往下的空间有限，往上的可能大，现在来
看最多走到6.2130元左右。”上海一股份行交易员表示。
    
    而上海一大型银行交易员预计，中国公布的贸易数据亦支撑宏观经济面向好，带动客盘
结汇压力较大的状况可能短期不会改观。
    
    中国海关周五公布，2月出口同比增长21.8%，高于路透调查预估中值10.1%；进口同比
下降15.2%，降幅大于预估的减少8.8%。鉴于2月正值中国春节假期，季节波动性较大，综合
1-2月数据看，中国出口和进口增速分别为23.6%和5%。 
    
    招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，今年前两个月出口增长23.6%而进口
增长5%，进口表现还是要差些，说明未来经济增长的动力还不会很强，内需还是偏弱，这也
明显不会支撑人民币大幅走强。
    
    “一旦说我们的外贸表现还可以，特别是出口还可以，而美元走软的话，那我们会抓住
机会做一个升值动作。大方向央行应该还是希望人民币稳中有升。”他续称。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市
场人民币的主要报价:    
 在岸市场人民币兑美元            今日         上日      升贬
    即期成交价格               6.2147        6.2202    0.09%
          中间价               6.2719        6.2785    0.11%
                                                          
  日内相对于中间价最大波幅  0.92% (上限±1    日高      日低
                                  %)                  
        日内波动幅度(pips)        26         6.2140    6.2166
    2013年来即期升贬值幅度      0.25%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<      1,060                     
               CNY1Y=CFXS>                            
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16       今日         上日        
 :48                                                  
     1年期NDF                 6.3069/12      6.3110       
             CNH即期          6.2028/37      6.2040       
    
    美元兑日圆 周五升0.7%至95.51日圆，触及三年半高位，因市场人士为稍晚出炉
的美国非农数据建仓。该数据料增强美国经济复苏的迹象，并削弱对于美联储推出更多货币
宽松举措的预期。 
               
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
   
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 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)
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