更新版 1-中国汇市：贸易顺差超预期引领人民币收高，但谨慎情绪料限制续升幅度

* 人民币收升,并创逾一个半月来收盘新高 * 中间价大幅走升，日间交投高位窄幅波动 * 中国2月出口强劲且顺差超预期 * 美国公布非农数据或助美元走强 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月8日 - 人民币兑美元即期 周五大幅收升至逾一个半月新高，一 方面受中间价亦创逾一个半月新高带动，另一方面中国2月出口增速和顺差规模均超预期， 亦支撑人民币升值，不过两会（全国人大和政协会议）期间，交投情绪相对谨慎，呈窄幅波 动局面。 交易员并称，由于当前价再度逼近1月中旬创下的人民币汇率最高水平，市场对进一步 升值可能遭干预有所顾虑，加之美国将要公布非农就业数据，市场预期美元再度走强将推低 下周一人民币中间价，隔夜风险可能较大，也限制了交投意愿。 “隔夜风险比较大，我们认为(美元兑人民币)往下的空间有限，往上的可能大，现在来 看最多走到6.2130元左右。”上海一股份行交易员表示。 而上海一大型银行交易员预计，中国公布的贸易数据亦支撑宏观经济面向好，带动客盘 结汇压力较大的状况可能短期不会改观。 中国海关周五公布，2月出口同比增长21.8%，高于路透调查预估中值10.1%；进口同比 下降15.2%，降幅大于预估的减少8.8%。鉴于2月正值中国春节假期，季节波动性较大，综合 1-2月数据看，中国出口和进口增速分别为23.6%和5%。 招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，今年前两个月出口增长23.6%而进口 增长5%，进口表现还是要差些，说明未来经济增长的动力还不会很强，内需还是偏弱，这也 明显不会支撑人民币大幅走强。 “一旦说我们的外贸表现还可以，特别是出口还可以，而美元走软的话，那我们会抓住 机会做一个升值动作。大方向央行应该还是希望人民币稳中有升。”他续称。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市 场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2147 6.2202 0.09% 中间价 6.2719 6.2785 0.11% 日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 26 6.2140 6.2166 2013年来即期升贬值幅度 0.25% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,060 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :48 1年期NDF 6.3069/12 6.3110 CNH即期 6.2028/37 6.2040 美元兑日圆 周五升0.7%至95.51日圆，触及三年半高位，因市场人士为稍晚出炉 的美国非农数据建仓。该数据料增强美国经济复苏的迹象，并削弱对于美联储推出更多货币 宽松举措的预期。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)