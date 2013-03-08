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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 16:57 BJT

台湾央行：共发行1,577亿台币存单，发行余额增3亿

路透台北3月8日 - 台湾央行周五公布，今日共发行1,577亿台币存单，若相较存单到期金额1,574亿，存单发行余额增加3亿台币。

央行存单各天期发行金额如下： 　　 天期 　利率% 金额(亿台币) 　　28天期 0.87 　1,472.0 　　91天期 0.93 71.0 　182天期 1.05 34.0

央行上日共发行1,352.1亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,439.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为6亿台币；累计超额准备为241亿台币，加计前期1%的超额准备为1,409亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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