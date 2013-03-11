《台湾重要政经日程》--3月11日

===================今日重要政经消息=====================
3/11(一)
--09:00 立法院院会。
--09:00 经建会主委管中闵赴立法院报告〞自由经济示范区〞规划。
--16:00 财政部公布赋税收入统计。
==================近期重要政经消息======================
3/13(三)
--16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据
3/14(四)
--14:00 保德信投信第二季台股展望记者会
3/18(一)
--12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币，年期为20年期,21日发行
3/19(二)
--14:00 国泰金控 投资人说明会
3/22(五)
--8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%
3/27(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行
3/28(四)
--央行下午召开第一季理监事会议，并公布利率决策。
4/3(三)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元
4/4-4/5 (四-五)
--儿童节/民族扫墓节休市二日
4/8(一)
--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元
6/12(三)
--端午节休市一日
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四)
--国庆日休市一日 (完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)