《台湾重要政经日程》--3月11日

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京4月6日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，4月1日止当 周外资转为买超日股。 外资4月1日止当周在日本股市买超5,845亿日圆，前一周为卖超7,543 亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券1.0998万亿日圆，前一周为卖超1, 468亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 3月26日-4月 1日 +584.5 +890.0 -3,015.9 3月19日-3月25日 -754.3 -1,923.7 -1,540.7 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 3月26日-4月 1日 +335.4 +1,099.8 -8.4 3月19日-3月25日 -294.0