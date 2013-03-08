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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 17:48 BJT

英国经济：未来一年通胀预期上升，为5月以来最高--央行调查

五年通胀率预期为3.6%，较11月预期持平，创调查自2009年2月开始以来最高。

1月英国通胀率连续第四个月维持在2.7%不变。英国央行预计2016年以前，英国通胀率都会在2%之上。

该调查由GfK NOP调查公司为英国央行开展，在2月7-19日期间访问3,896人。(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)
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