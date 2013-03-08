更新版 1-中国货币市场：资金仍多回购利率低位徘徊，下周关注可转债发行及正回购规模

(新增收盘报价及交易量数据)
路透上海/北京3月8日 - 中国银行间市场周五资金仍供过于求，导致七天期回购加权利率向逾八个月低位靠拢，与隔夜品种点差则几乎消失。资金价格的低位徘徊，令机构将关注点转向下周公开市场正回购操作规模，以及民生银行可转债将发行可能对流动性造成的影响。
华北一银行交易员称，早盘“资金松啊，各种机构都在出(钱)。”
华南一银行交易员则表示，流动性如此宽松，下周央行公开市场继续进行正回购的可能性较大。因28天期正回购利率较二级市场仍偏低，除大型银行外的机构预计主动参与兴趣仍有限，但操作规模仍值得关注。
继上周资金面一度捉襟见肘后，本周流动性重现宽松，资金价格大幅回落，中国央行公开市场通过进行了50亿元人民币28天期正回购，利率2.75%，借此维持了50亿元的小幅净回笼力度，为春节后连续第三周净回笼。
至于七天和隔夜回购利率未来点差变化，后一交易员认为，就此前央行通过重启公开市场正回购显示的意图看，隔夜利率再向下动力不足；七天期品种方面，若下周民生银行真启动大规模可转债发行，不排除该期限回购随需求增加而利率走升的可能。
据汤森路透旗下IFR引述两位消息人士称，民生银行
初定将于下周五（15日）启动发行其巨额A股可转债。是次可转债期限为六年，最多募资200亿元人民币（32.14亿美元）。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,690.07亿元人民币,较周四6,188.73亿元的交易量减少近一成;其中,隔夜品种成交量为4,596.05亿元,周四为5,094.41亿元.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17：41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）
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质押式回购加权平均利率
其中：隔夜 2.4507 2.4788 -2.81 4,596.05
七天 2.4862 2.5326 -4.64 750.86
14天 2.8349 3.0647 -22.98 177.51
上交所债券回购
其中：隔夜 1.2300 2.2800 -108.00 1,724.61
七天 2.5050 2.5050 -10.50 168.54
14天 3.0100 3.0000 +1.00 75.50
回购定盘利率
其中：隔夜 2.4738 2.4960 -2.22
七天 2.5000 2.5300 -3.00
14天 2.8800 3.1000 -22.00
shibor
其中：隔夜 2.4680 2.4860 -1.80
七天 2.4960 2.5190 -2.30
三个月 3.8812 3.8837 -0.25
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(发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校)