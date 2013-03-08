中国新债：民生行主承的首批委托贷款使用形式小微企业债，结果落于区间低端

路透北京3月8日 - 中国民生银行 主承销的首批四期小微企业增信集合债券，票面利率均落至簿记建档区间低端。
是次发行的债券性质为发改委主管的企业债，金额共计35亿元人民币，资金使用形式类委托贷款，发行有望常态化。
簿记建档结果公告显示，主体评级AA的三期和评级AA+的一期，票面利率分别为5.40%和5.10%，均落近簿记建档区间低端。
中债登银行间固息企业债收益率曲线显示，三年期参考收益率，主体评级AA 为5.0926%，AA+级<0#AA+IFCRYBMK=>则为4.8326%。
据主承销商的工作人员介绍称，该类债与交易商协会主管的中小非金融企业集合票据的最大区别在于募集资金的使用主体。集优票据募集资金的使用人即为发行人，而小微企业增信集合债券则不是。[ID：nL4T0BY3FC]
上述四期债具体条款如下：
发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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镇江城市建 10 3 5.40% AA 3/7-3/8 民生银行
设投资集团
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盐城国有资 5 3 5.40% AA 3/7-3/8 民生银行
产投资集团
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无锡新区经 10 3 5.40% AA 3/7-3/8 民生银行
济发展集团
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天津保税区 10 3 5.10% AA+ 3/7-3/8 民生银行
投资控股集团
===================================================================================(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)