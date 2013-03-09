两会专访：温州金融改革试点将继续完善，综合效果待观察--央行副行长

* 温州金融改革试点还有待于进一步推进

* 质疑改革有效性的观点存在认识误区

* 下一步将引导民间融资规范化和阳光化

路透北京3月9日 - 针对有关“温州金融改革作用有限且效果不佳”的质疑，中国央行副行长潘功胜表示，对温州金融改革应有科学的认识和预期。综合效果还有待于改革的进一步推进，有待于进一步的观察。

他在“两会”(全国人大和政协)期间接受路透专访时并称，金融改革具有长期性、复杂性和艰巨性，温州金融综合改革试点未来也需要进一步完善，如探索个人境外直接投资试点；加快培育发展地方资本市场等.

“金融改革不是万能药，不能将温州经济解困无力直接归于温州金融改革。”身为政协委员的潘功胜称，“解决经济问题必须是金融改革与产业政策、财政政策相配合。”

他还透露，温州金融改革下一步将加快发展民营金融机构，鼓励和引导温州民间资本进入金融服务领域，探索民间资本进入银行业金融机构的多种途径;合理引导民间融资规范化和阳光化，探索民间融资管理的地方立法模式等。

去年3月，中国国务院决定设立温州市金融综合改革试验区。直到去年11月，浙江省出台了相关改革的实施细则，根据该细则，温州将开展个人境外直接投资试点，探索以人民币开展个人境外直接投资等。

此外，还包括支持民营资本进入证券、投资咨询等领域，争取在温州设立证券公司，支持更多的证券、基金、期货公司到温州设立分支机构；鼓励地方金融机构以控股、参股的方式探索综合经营等。

2008年全球金融危机爆发，随着危机的进一步演变，温州经济所受的负面影响明显上升，大量中小企业陷入资金困境，资金链断裂引发部分企业倒闭和企业主出走。

业内人士指出，从表面上看，温州的问题直接表现出资金链断裂的问题，但实际上则是温州经济发展的结构性问题。如过度依赖房地产投资、附加值较低的外贸业等。

温州去年经济指标明显低于全国水平。官方初步核算数显示，温州2012年全市生产总值达同比增长6.7%,外贸出口总额下降2.6%。温州2013年预期目标是：地区生产总值增长8%左右，外贸进出口额增长5.5%。

**金融改革不是万能药**

但试点以来，温州经济在下行周期中回稳重起的速度与社会预期值出现了差异，舆论开始慢慢转而质疑改革的作用和有效性，更有甚者将周期性和结构性的温州经济问题归咎于金融综合改革。

“这种观点过于简单化且存在一定的认识误区。”他称。

他指出，温州金融改革是在全球经济危机的背景下、在温州经济缺乏适应性调整而出现问题的背景下产生的。

正是因为这一大背景存在，他表示，温州金融改革旨在引导民间资金运作规范化和阳光化，畅通民间资本与实体经济的渠道，提升民间资本向产业资本转化，从而达到改善中小企业金融服务的目的。

“目前看，这些想法都取得一定的成效。”他称。

而金融改革试点也是“两会”代表委员们的聚焦热点问题之一，如民建中央将提交的提案则为“强化金融改革顶层设计，建议成立国务院领导下的统一金融监管行政协调机构，将目前各个金融监管机构统一联系起来。”

温州企业界的代表尤小平也在人大会议上发言建议，“要尽快制定出台《温州市民间融资管理办法》。”（完）