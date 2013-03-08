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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 23:11 BJT

表格：美国1月趸售库存较上月上升1.2%，预估为增加0.3%

路透3月8日 - 美国商务部周五公布，美国1月趸售(批发)库存较上月上升1.2%，预估为增加0.3%，12月修定后为增长0.1%(前值为下降0.1%)。

美国1月趸售库存按月升幅追平2011年12月的1.2%升幅。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 1月 12月 前值 13年1月/12年1月 整体库存 1.2 0.1 -0.1 6.5 耐久财(耐用品) 1.1 0.5 0.2 8.3

汽车 　0.4 -3.9 -3.8 -2.6

专业设备 1.9 1.8 1.0 9.5

电脑设备 3.2 1.7 0.9 13.4

机械 1.7 0.7 0.2 18.6

非耐久财 1.2 -0.6 -0.6 4.0

石油 1.9 持平 -0.2 1.4

整体销售 －0.8 持平 持平 3.0

耐久财 0.7 -0.7 -0.9 2.3

汽车 0.7 -0.7 -0.7 3.1

专业设备 0.3 -2.2 -2.3 1.1

电脑设备 0.4 -2.2 -2.8 -1.2

机械 4.2 0.6 -0.1 6.3

非耐久财 -2.1 0.7 0.8 3.6

石油 -4.5 0.4 1.5 0.5 (以10亿美元计) 1月 12月 前值 12年1月 库存 504.41 498.62 497.65 473.57 耐久财(耐用品) 299.73 296.39 295.45 276.75 汽车 43.92 43.75 43.80 45.11 非耐久财 204.68 202.23 202.20 196.83

(以10亿美元计) 1月 12月 前值 12年1月 销售 415.41 418.92 418.86 403.27 耐久财(耐用品) 188.00 186.64 186.29 183.80 汽车 33.77 33.54 33.55 32.76 非耐久财 227.41 232.28 232.57 219.47 库存/销售比 1.21 1.19 1.19 1.17 (完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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