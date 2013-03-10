《美债一周展望》：公债价格受2月就业增长打压走低，收益率攀升

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 10年期公债收益率触及4月以来最高
* 2月非农就业岗位增加23.6万个
* 失业率降至四年低位
路透纽约3月8日 - 美国公债价格周五走低，收益率攀升至11个月高位，因数据显示2月美国就业增长幅度超过预期，失业率降至四年低位。
美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加23.6万个，预估为增加16.0万个。失业率为7.7%，预估为7.9%，1月修正后仍为7.9%。
“今日的报告中有多个利好消息，”Stone & McCarthy Research Associates的经济分析师Terry Sheehan说，“主要趋势均向正确的方向发展。”
10年期公债价格 回落13/32，收益率报2.05%，高于周四尾盘的1.9965%，且为4月以来最高。
“从技术面看，如果10年期公债收益率收在1月触及的高位2.06%之上，将对债市利空，可能推动收益率进一步攀升，”Navigate Advisors的董事总经理Tom DiGaloma表示，“短期来看，我们预计目标位在2.13-2.15%”。
今日尾盘，30年期公债价格 跌24/32，收益率从周四尾盘的3.2016%上扬至3.25%。
随着投资者更深入地研读就业报告，收益率收从早盘触及的日高回落。
劳动参与率持续下降是报告中的一个不利因素。
“这使三个月就业人数的平均增幅为19.1万，略低于1月报告中的20万，使我们仅基于2月数据得出的对就业市场的乐观情绪有所降温，”巴克莱的Michael Gapen表示。
2月份，美国失业率降至7.7%，但如果不考虑劳动参与率下降这一因素，实际应为约11.3%，UniCredit的经济学家Harm Bandholz在一份研究报告中称。
Bandholz指出，劳动参与率下降多半是受人口统计的影响，另外一个原因是大衰退对美国就业市场造成的直接损害。
尽管失业率从7.9%降至7.7%，但仍远高于美国联邦储备理事会(FED/美联储)希望看到的6.5%，这意味着美联储短期内不会升息。
分析师指出，美联储关注数据连续数月持续稳定的改善。
“这不会导致对经济的看法发生改变，尤其是美联储的看法，”野村证券的高级美国经济学家Ellen Zentner表示，“过去两个月的均值仅略高于12个月移动均值，但不足以改变对经济的看法。”
这可能意味着美联储将继续执行资产购买计划。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (-01/32) 0.262
五年期公债 99-00/32 (-06/32) 0.900
10年期公债 99-15/32 (-17/32) 2.061
30年期公债 97-15/32 (-30/32) 3.257(完)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。