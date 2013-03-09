《分析师观点》2月CPI升至3.2%系因春节，货币政策趋中性以控通胀

路透北京3月9日 - 中国国家统计局周六公布，2月份的居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，为10个月的高位。但分析师们认为，物价意外升破3％主要是受春节因素的扰动，料3至6月份都将保持平稳水平。

但他们也指出，考虑到中国今年将启动资源价格改革，控制通胀仍然是政策的主要目标。货币政策将中性趋紧，但加息仍会较为谨慎。

以下是路透采访的10位分析师对2月各项宏观数据的解读。

--第一创业证券研究所所长 王皓宇：

2月CPI高于预期，整体是由食品因素推动 ，1.1%的环比增长，食品就贡献了0.9%，占了新涨价因素的八成还多。鲜菜同比涨幅比较大，牛羊肉也比较大，猪肉相对好一些。

3月数据会体现春节后的回落，未来几个月CPI都会往低于预期的方向走，未来六个月都不是问题。

2月PPI显示了过节后开工弱于预期。以钢铁为例，一到二月份是贸易商的备货期，去年钢价又跌得比较多，所以贸易商的需求高，1月很好，2月因城镇化还延续了些，但3月前10天的开工情况显示不是很好，出厂价格就会显示。

我们监测的数据显示，去年10月能繁母猪数是5,080万头，创历史新高；猪肉价格对CPI的影响是趋势性的，只要不出现疫情，今年10月之前猪肉价格就不会出现趋势性的上涨。

未来六个月，加息的可能性特别小，物价不会有太大的问题，主要看房价。货币政策方面，人民银行会收紧一点，地方政府投资意愿强，但央行会控制放贷量，会扭转节前信贷过猛过快投放趋势；财政政策，今年赤字也增加了50%，会稍微扩张，相对松一点。

--山西证券宏观分析师 杜亮：

1-2月CPI累计上涨2.6%，这个数据剔除了季节因素，因为去年上半年的基数比较高了，这样看物价继续上涨的幅度还是比较明显。新涨价因素一个是食品，虽然猪肉价格有所下降，这个可能是国家投放了储备猪肉，但牛羊肉价格大幅上涨，由此看来食品价格后期继续上涨的压力还是比较大。另一个新涨价因素是非食品里的居住类和旅游价格，随着房价上涨，通胀预期的上行以及人力成本提高，相关服务业成本也在上升，住房租金明显上涨。食品价格有一些季节因素，后期可能短暂回落，但非食品价格上涨有一定刚性，一时半会儿下不来。

预计货币政策在信贷投放和行业指导方面都会出台一些非常细则性的规定。通胀上行压力短时间内难以消除，货币政策有望持续收紧，不过短期内加息可能性不大，央行可能更多采用数量型工具，使用价格工具仍要等经济呈现明显复苏。这是因为虽然国内政策利率水平偏低，实际利率为负，但民间拆借利率水平明显较高，加息会推高整体社会融资成本，恶化中小型企业经营环境。后期若能保持房地产行业稳定，加上数量型工具的灵活使用，物价有望保持基本稳定。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

由于春节错位以及春节消费，导致食品和非食品价格都有上涨，共同推高2月CPI，其中食品涨幅明显高于上月，是CPI上涨最重要的原因。未来还是维持此前的判断，今年物价水平在3%左右，低于目标但距离较小。随着经济复苏，加上去年前高后低的基数效应，通胀压力下半年会明显增加，我们对三季度和四季度的通胀预估在3.2%和4%。

货币政策上，我们还是维持目前中性的格局。现在没有明确信号说应控通胀还是保增长，而是妥善处理好稳增长和物价的关系。只有通胀压力明显加大，紧缩的货币政策才可能作为重点，但现在看还为时过早。

今年财政政策会担起主要角色，一是因为今年是转型改革之年，改革需要成本承担者，而承担者需要财政；二是货币政策是总量政策，财政政策是结构政策，目前的转型更多是结构调整，财政政策更有利于结构性的实施，有保有压。

--中国银行国际金融研究所副总经理 宗良

CPI有些高但仍在预期范围内，主要是因为春节因素导致食品蔬菜价格涨幅较大。此外经济回暖带动需求更趋旺盛、以及全球量化宽松导致输入性通胀压力较大，而且国内流动在1-2月也相对偏宽松，都是推高CPI的因素。

央行已经开始关注流动性问题，预计2月新增信贷也就在7,000亿元人民币左右。控通胀仍是面临的一个重要任务，应该从早期着手。总体看稳健货币政策方向不会变，会根据不同阶段的情况做一些调整，预计今年会保持中性偏宽松立场。

--首创证券研究所副所长 王剑辉

2月CPI上涨主要是季节性因素，春节期间食品价格的波动比较大。而从PPI的弱势看，还未形成系统性通胀压力。

今年的M2定的相对低一方面是在为之前的四万亿做善后；另一方面也显示了政府对今年宏观经济还是有信心。

我们预计，今年的货币政策维持中性，略有偏紧。

--安信证券宏观分析师 尤宏业

看2月CPI，通胀要比想象的高。因为有春节因素扰动不容易由此判断未来趋势。短期快速上升压力不大，因为最大的短期影响因素农产品价格目前看不到大幅上涨的征兆。

3月物价不见得有这么大压力。现在普遍的判断是下半年物价压力大，所以货币政策方面也没有马上要紧缩的必要，整体流动性维持中性判断。不会太松，但整个中央也没有收紧的表态，所以现在应该还是中性阶段，到收紧还为时尚早。

--民生证券经济学家 管清友博士

2月CPI同比3.2%，环比1.1%符合预期，主要是受春节因素导致食品价格大幅上涨。

我认为3.2%是阶段性高点，3-6月物价环比低，通胀压力不会大。不过通胀中枢提高，2013年应该在CPI涨幅3%以上。

今年通胀成为重要变量，货币政策将预调微调，预计央行对加息会极为谨慎。

--光大证券宏观经济分析师 钟正生

2月CPI同比3.2%，创十个月高点。受春节因素影响食品价格涨幅依然强劲，非食品价格涨幅亦有所扩大。2月PPI涨幅与1月一致，显示输入性通胀压力仍然温和，企业盈利进一步改善的迹象也未出现。

节节攀升的房价，超出预期的CPI，货币政策继续维持宽松的空间收窄，或令市场担心的流动性收紧加速到来。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征

2月份的CPI略高一点，这个月受春节因素影响食品价格上涨较多，此外房屋租金和油价调整亦抬高非食品价格水平。

考虑2月数据受季节性因素影响，我们预计3月将有所回落，至3以下的水平。一季度CPI涨幅约在2.6%，短期通胀可控，但不确定性犹在，还有推动起上涨的压力。

货币政策料稳健偏谨慎，利用公开市场调节短期流动性的政策思路可能贯穿全年。

--申银万国宏观分析师 孟祥娟

跟预期的基本一致，CPI是受春节错位的影响偏高，但还是比较正常的，预计3月会回落到3%以下，可能在2.6%或者2.7%，上半年通胀压力还是比较低的，下半年可能会大一些。

PPI还是偏弱的，自去年四季度开始降幅收窄，但收窄的幅度偏弱，说明工业领域整体表现还是相对比较差的，价格回升的动力也偏弱。