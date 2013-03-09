新闻稿：中国2月CPI同比上涨3.2%，环比上涨1.1%--国家统计局

(以下为中国国家统计局3月9日发布的“2013年2月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文)
2013年2月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.2%。其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.3%；食品价格上涨6.0%，非食品价格上涨1.9%；消费品价格上涨3.3%，服务价格上涨3.1%。
2月份，全国居民消费价格总水平环比上涨1.1%。其中，城市上涨1.1%，农村上涨1.0%；食品价格上涨2.7%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨1.2%，服务价格上涨0.8%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
2月份，食品价格同比上涨6.0%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.98个百分点。其中，肉禽及其制品价格上涨5.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.40个百分点（猪肉价格下降1.0%，影响居民消费价格总水平下降约0.04个百分点）；鲜菜价格上涨10.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.34个百分点；水产品价格上涨7.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.20个百分点；粮食价格上涨5.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；鲜果价格上涨3.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点；油脂价格上涨4.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点。
烟酒及用品价格同比上涨1.1%。其中，酒类价格上涨1.8%，烟草价格上涨0.6%。
衣着价格同比上涨2.1%。其中，服装价格上涨2.4%，鞋类价格上涨1.2%。
家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.6%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨10.9%，耐用消费品价格上涨0.1%。
医疗保健和个人用品价格同比上涨1.8%。其中，中药材及中成药价格上涨2.4%，医疗保健服务价格上涨1.4%，医疗器具及用品价格上涨1.3%，西药价格上涨0.2%。
交通和通信价格同比上涨0.2%。其中，车辆使用及维修价格上涨7.1%，车用燃料及零配件价格上涨1.1%，通信工具价格下降10.1%，交通工具价格下降1.0%。
娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.0%。其中，旅游价格上涨7.0%，文娱费价格上涨2.8%，教育服务价格上涨2.5%，文娱用耐用消费品及服务价格下降4.6%。
居住价格同比上涨2.8%。其中，水、电、燃料价格上涨3.2%，住房租金价格上涨2.7%，建房及装修材料价格上涨0.8%。
据测算，在2月份3.2%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.1个百分点，新涨价因素约为2.1个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
2月份，食品价格环比上涨2.7%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.89个百分点。其中，鲜菜价格环比上涨6.9%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.24个百分点；鲜果、肉禽及其制品、水产品价格环比分别上涨11.0%、2.4%和5.9%，分别影响居民消费价格总水平环比上涨约0.21、0.18和0.15个百分点。猪肉价格环比上涨1.5%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.05个百分点。
2月份，非食品价格环比上涨0.2%。其中，娱乐教育文化用品及服务、交通和通信、居住、医疗保健和个人用品、家庭设备用品及维修服务价格环比分别上涨0.6%、0.5%、0.3%、0.3%和0.2%，衣着、烟酒及用品价格环比分别下降0.7%和0.1%。(完)
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(整理 乔艳红; 审校 黄凯)