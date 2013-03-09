中国经济焦点：通胀升破3%后短期仍可控，货币政策料中性趋谨慎

* 食品价格上涨推高2月通胀至10个月高位

* 季节因素过后通胀料回落，短期平稳运行

* 经济和翘尾因素令下半年通胀压力更大

* 分析人士普遍认为货币政策将中性偏谨慎

作者 宿泱韫

路透北京3月9日 - 中国2月居民消费价格指数(CPI)涨幅冲上3%，确认物价进入中期上行通道，不过在春节食品涨价因素消失后，短期内通胀料逐步回落并平稳运行，暂不会改变目前货币政策的总体中性格局。

中国经济持续好转，加之去年物价前高后低，下半年通胀压力预计会明显上升，或促使决策层执行稳健货币政策时益发谨慎，数量型工具预计将占主导地位。而考虑到融资成本仍偏高，加息这一重武器手段仍会慎之又慎。

“2月CPI上涨主要是季节性因素，春节期间食品价格的波动比较大。而从PPI的弱势看，还未形成系统性通胀压力。”中国银行国际金融研究所副总经理宗良表示。

统计局周六公布的数据显示，2月份的居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，为10个月的高位，高于路透调查的预估中值3%和前月的2%，其中食品价格同比涨幅达到6%。2月工业生产者出厂价格指数(PPI)则同比下降1.6%，与前值一致并略低于预估的降1.5%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅认为，由于春节影响消失，气温逐渐升高，天气好转，有利于蔬菜等鲜活农产品的生产和运输，食品特别是鲜活农产品价格短期内大幅度上涨的可能性较小，3月份CPI同比涨幅可能会回落。

“近期物价大幅度上涨的可能性不大，2月份3.2%的CPI同比涨幅可能会是近期的一个高点。”她表示。

受访分析人士亦普遍认为，短期内通胀压力不大。国开证券宏观经济分析师杜征征表示，考虑2月数据受季节性因素影响，预计3月将有所回落，至3以下的水平。“一季度CPI涨幅约在2.6%，短期通胀可控，但不确定性犹在，还有推动起上涨的压力。”

**下半年通胀压力加大**

今年中国政府将通胀目标定在3.5%，高于去年全年实际2.6%的涨幅。政府工作报告中指出今年通胀压力仍然较大，因土地、劳动力等要素价格，农产品和服务类价格都存在上涨压力，输入性通胀压力不容忽视。

“我们预计今年物价水平在3%左右，低于目标但距离空间较小。随着经济复苏，加上去年前高后低的基数效应，通胀压力下半年会显着增加。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，他预计今年三季度和四季度的通胀率在3.2%和4%。

民生证券经济学家管清友博士指出，3.2%是阶段性高点，3-6月物价环比低，通胀压力不会大。“不过通胀中枢提高，2013年应该在CPI涨幅3%以上。”

第一创业证券研究所所长王皓宇对通胀形势预期相对乐观，他预计3月通胀会体现春节后的回落，未来几个月CPI都会往低于预期的方向走，未来六个月都不是问题。

多名官员在“两会”（全国人大和政协会议）期间表示，将通胀目标设在3.5%，是为进一步推进国内资源价格改革预留空间。而成品油定价机制调整有望，也更加坚定市场对新政府改革的信心。

**货币政策料中性偏紧**

通胀目前虽可控，但风险不可忽视，同时房价上涨的风险亦为决策层警惕，这就决定了货币政策今年或将保持中性偏谨慎的基调，在今年的政府工作报告中，中央已重申将继续实施积极财政和稳健货币政策。

在货币政策的具体方式上，分析人士多认为，考虑到社会融资成本仍在相对高位，加息将较为谨慎，年内可能性不大，央行更多将利用数量型工具调节流动性。

“节节攀升的房价，超出预期的CPI，货币政策继续维持宽松的空间收窄，或令市场担心的流动性收紧加速到来。”光大证券宏观经济分析师钟正生表示。

山西证券宏观分析师杜亮则指出，虽然国内政策利率水平偏低，实际利率为负，但民间拆借利率水平明显较高，加息会推高整体社会融资成本，恶化中小型企业经营环境。因此，短期内加息可能性不大，央行可能更多采用数量型工具。“后期若能保持房地产行业稳定，加上数量型工具的灵活使用，物价有望保持基本稳定。”

申银万国的李慧勇认为，货币政策上还是维持目前中性的格局。“现在没有明确信号说应控通胀还是保增长，而是妥善处理好稳增长和物价的关系。只有通胀压力明显加大，紧缩的货币政策才可能作为重点，但现在看还为时过早。”

他认为，今年财政政策会担起主要角色，一是因为今年是转型改革之年，改革需要成本承担者，而承担者需要财政；二是货币政策是总量政策，财政政策是结构政策，目前的转型更多是结构调整，财政政策更有利于结构性的实施，有保有压。

在一系列“稳增长”政策支持下，中国经济去年四季度开始触底回升，并将这一回暖之势延续至新年。无论从最新的PMI数据，还是外贸数据，均印证中国经济温和复苏的态势。市场认为今年一季度经济将较去年四季度进一步好转。周六下午即将公布工业生产、投资和消费数据将为判断中国经济形势提供更多指引。(完)