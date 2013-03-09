新闻稿：中国1-2月工业增加值、固定资产投资、消费数据--国家统计局

(以下为中国国家统计局3月9日发布的工业、投资和消费数据”新闻稿全文)
2013年1-2月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.9%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比2012年12月份回落0.4个百分点。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长0.79%。
分经济类型看，1-2月份，国有及国有控股企业增加值同比增长5.8%，集体企业增长6.5%，股份制企业增长11.4 %，外商及港澳台商投资企业增长7.7%。
分轻重工业看，1-2月份，重工业增加值同比增长10.2%，轻工业增长9.1%。
分行业看，1-2月份，41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中，纺织业增长11.0%，化学原料和化学制品制造业增长12.4%，非金属矿物制品业增长11.3%，黑色金属冶炼和压延加工业增长11.4%，通用设备制造业增长9.2%，汽车制造业增长11.2 %，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.8 %，电气机械和器材制造业增长9.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.8%，电力、热力的生产和供应业增长4.7%。
分产品看，1-2月份，464种产品中有333种产品同比增长。其中，发电量7573亿千瓦时，同比增长3.4%；钢材15827万吨，增长14.2%；水泥23729万吨，增长10.8%；原油加工量8065万吨，增长3.0%；十种有色金属622万吨，增长13.5%；乙烯271万吨，增长2.3%；汽车350.0万辆，增长12.4%；轿车192.2万辆，增长19.5%。
1-2月份，工业企业产品销售率为97.9%，比上年同期提高0.4个百分点。工业企业实现出口交货值15470亿元，同比名义增长7.8%。(here)
2013年1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）25676亿元，同比名义增长21.2%，增速比去年全年加快0.6个百分点，比去年同期回落0.3个百分点。从环比看，2月份固定资产投资（不含农户）增长0.65%。
分产业看，1-2月份，第一产业投资336亿元，同比增长37.4%，增速比去年全年加快5.2个百分点；第二产业投资10293亿元，增长15.6%，增速回落4.6个百分点；第三产业投资15047亿元，增长25%，增速加快4.4个百分点。第二产业中，工业投资10162亿元，增长17.1%，增速比去年全年回落2.9个百分点；其中，采矿业投资516亿元，增长13.2%，增速加快1.4个百分点；制造业投资8524亿元，增长17%，增速回落5个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资1122亿元，增长19.2%，增速加快6.4个百分点。
分地区看，1-2月份，东部地区投资13960亿元，同比增长20.1%，增速比去年全年加快2.3个百分点；中部地区投资5785亿元，增长25.2%，增速回落0.6个百分点；西部地区投资5668亿元，增长23.3%，增速回落0.9个百分点。
分登记注册类型看，1-2月份，内资企业投资23636亿元，同比增长22.1%，增速比去年全年加快0.9个百分点；港澳台商投资971亿元，增长12.7%，增速加快4.7个百分点；外商投资977亿元，增长10.1%，增速回落4.4个百分点。
从项目隶属关系看，1-2月份，中央项目投资1331亿元，同比增长4.4%，增速比去年全年回落1.5个百分点；地方项目投资24345亿元，增长22.3%，增速加快0.6个百分点。
从施工和新开工项目情况看，1-2月份，施工项目计划总投资346343亿元，同比增长18.8%，增速比去年全年加快0.7个百分点；新开工项目计划总投资12567亿元，同比增长10.1%，增速回落18.5个百分点。
从到位资金情况看，1-2月份，到位资金47931亿元，同比增长23.8%，增速比去年全年加快5.2个百分点。其中，国家预算资金增长35.3%，增速加快5.6个百分点；国内贷款增长18.7%，增速加快10.3个百分点；自筹资金增长20.3%，增速回落1.4个百分点；利用外资下降4.1%，降幅比去年全年缩小6.8个百分点；其他资金增长44.1%，增速加快30.4个百分点。(here)
2013年1-2月份，社会消费品零售总额37810亿元，同比名义增长12.3%（扣除价格因素实际增长10.4%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额18001亿元，增长10.2%。
按经营单位所在地分，1-2月份，城镇消费品零售额32656亿元，同比增长12.1%；乡村消费品零售额5154亿元，增长13.4%。
按消费形态分，1-2月份，餐饮收入4030亿元，同比增长8.4%；其中限额以上企业（单位）餐饮收入1278亿元，同比下降3.3%。商品零售33780亿元，增长12.8%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额16724亿元，增长11%。(here)
(整理 黄凯)