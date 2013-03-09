更新版 1-中国经济焦点：2月通胀升破3% 经济弱复苏下料稳货币宽财政

* 中国经济弱复苏，通胀升至阶段高点

* 生产和消费增速下滑，投资胜预期

* 经济和翘尾因素加大下半年通胀压力

* 货币政策料将中性偏谨慎，继续积极财政

作者 宿泱韫

路透北京3月9日 - 继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。鉴于经济处于非均衡的弱复苏态势，宏观政策面料将保持稳定。

中国经济回升仍显脆弱，令中性货币政策的调整空间不大。考虑到下半年通胀压力以及房价上涨风险，央行料将益发谨慎，政策工具选择料以数量型为主，而不会急于收紧。而财政政策则有放松空间，从而为“扩内需、调结构”出力。

首创证券研究所副所长王剑辉认为数据有些低于预期，消费和工业生产都不是很理想。“此前很多人预计今年GDP的增长会超过8%，现在看来如政府工作报告中所言，7.5%也是需要付出艰苦努力的。”

他表示，从2月数据看，财政政策，货币政策也不会急于收紧。

统计局周六公布的数据显示，1-2月规模以上工业增加值同比增速降至9.9%，社会消费品零售总额同比增长12.3%，均低于市场预期和前值；不过固定资产投资在房地产和基建带动下同比增21.2%，超出20.8%的市场预期和上月的20.6%。

而同日上午公布的2月份的居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.2%，为10个月的高位，高于路透调查的预估中值3%和前月的2%，其中食品价格同比涨幅达到6%。反映上游行业状况的2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.6%，与前值一致并略低于预估。

图表，请点选 CPI和PPI (r.reuters.com/nyr56t) 工业增加值(r.reuters.com/pyr56t)

分析人士多指出，1-2月消费弱于预期，可能与新领导层推行的节俭之风有关，高端消费受到较大冲击；同期投资强劲增长，则多源于房地产行业的回暖，以及基建投资的不断推进。

1-2月的全国完成房地产开发投资增速升至22.8%，远高于去年全年16.2%的增幅。

海通证券首席宏观分析师姜超指出，工业增速较去年四季度回落，消费差不多也在回落，投资虽然有温和回升，但从结构上看主要还是房地产投资在增加，制造业投资还是在下降的。“经济的回升还比较温和，一季度增速可能和去年四季度差不多。”

申银万国首席宏观分析师李慧勇则相对乐观，他称，考虑到两会后一些项目开工，3月进入传统施工旺季，一季度工业增加值可能回升到10.2%左右；今年在国家抑制三公消费支出投向民生的情况下，以居民消费为代表的大众型消费可能会有不错的增长，高档餐饮娱乐等可能受到冲击。综合看，他预计一季度GDP增速稳定在8%左右。

在一系列“稳增长”政策支持下，中国经济去年四季度开始触底回升，并将这一回暖之势延续至新年。

**下半年通胀压力加大**

稍早公布的2月CPI涨幅冲上3%，确认物价进入中期上行通道，不过在春节食品涨价因素消失后，短期内通胀料逐步回落并平稳运行，暂不会改变目前货币政策的总体中性格局。

“2月CPI上涨主要是季节性因素，春节期间食品价格的波动比较大。而从PPI的弱势看，还未形成系统性通胀压力。”中国银行国际金融研究所副总经理宗良表示。

受访分析人士亦普遍认为，短期内通胀压力不大。国开证券宏观经济分析师杜征征表示，考虑2月数据受季节性因素影响，预计3月将有所回落，至3以下的水平。“一季度CPI涨幅约在2.6%，短期通胀可控，但不确定性犹在，还有推动起上涨的压力。”

今年中国政府将通胀目标定在3.5%，高于去年全年实际2.6%的涨幅。政府工作报告中指出今年通胀压力仍然较大，因土地、劳动力等要素价格，农产品和服务类价格都存在上涨压力，输入性通胀压力不容忽视。

“我们预计今年物价水平在3%左右，低于目标但距离空间较小。随着经济复苏，加上去年前高后低的基数效应，通胀压力下半年会显着增加。”申银万国的李慧勇表示，他预计今年三季度和四季度的通胀率在3.2%和4%。

第一创业证券研究所所长王皓宇对通胀形势预期相对乐观，他预计3月通胀会体现春节后的回落，未来几个月CPI都会往低于预期的方向走，未来六个月都不是问题。

多名官员在“两会”（全国人大和政协会议）期间表示，将通胀目标设在3.5%，是为进一步推进国内资源价格改革预留空间。而成品油定价机制调整有望，也更加坚定市场对新政府改革的信心。

**稳货币、宽财政**

中国经济复苏之势仍需要进一步巩固，而通胀短期内不够成太大威胁，这决定了在政策面目前不必有太大改变，正如2013年政府工作报告所确认的，今年将继续实施积极财政和稳健货币政策。

“今年稳货币宽财政政策组合预计不会打破。”华创证券宏观分析师何佩表示，但他同时称，若下半年通胀受猪周期等因素影响明显上涨，政策上会有所反应。

通胀目前虽可控，但风险不可忽视，同时房价上涨的风险亦为决策层警惕，货币政策今年或将保持中性偏谨慎的基调。在货币政策的具体方式上，分析人士多认为，考虑到社会融资成本仍在相对高位，加息将较为谨慎，年内可能性不大，央行更多将利用数量型工具调节流动性。

“节节攀升的房价，超出预期的CPI，货币政策继续维持宽松的空间收窄，或令市场担心的流动性收紧加速到来。”光大证券宏观经济分析师钟正生表示。

山西证券宏观分析师杜亮则指出，虽然国内政策利率水平偏低，实际利率为负，但民间拆借利率水平明显较高，加息会推高整体社会融资成本，恶化中小型企业经营环境。因此，短期内加息可能性不大，央行可能更多采用数量型工具。“后期若能保持房地产行业稳定，加上数量型工具的灵活使用，物价有望保持基本稳定。”

申银万国的李慧勇则称，货币政策上还是维持目前中性的格局。“现在没有明确信号说应控通胀还是保增长，而是妥善处理好稳增长和物价的关系。只有通胀压力明显加大，紧缩的货币政策才可能作为重点，但现在看还为时过早。”

他认为，今年财政政策会担起主要角色，一是因为今年是转型改革之年，改革需要成本承担者，而承担者需要财政；二是货币政策是总量政策，财政政策是结构政策，目前的转型更多是结构调整，财政政策更有利于结构性的实施，有保有压。(完)