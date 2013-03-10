重温稿-两会专访：中国人保去年业绩总体理想，股东AIG是否售股无影响－－董事长

* 中国人保去年业绩总体理想，AIG是否售股并无影响

* 证监会去年底发布的IPO核查新规不影响人保Ａ股上市

* 希望在更稳妥更好的时机Ａ股上市，下半年有时机

* 中国养老金缺口有被夸大之嫌

作者 沈燕

路透北京3月９日 - 去年底在香港上市的中国主要综合保险商--中国人保集团 董事长吴焰周五接受路透专访时表示，人保集团去年业绩总体理想,并希望其A股的上市能选择一个更稳妥更好的时机．

他在北京参加两会期间称,人保与美国国际集团(AIG) 筹建的合资公司仍在进行中.至于是否会因约定期限将满却进展不顺,导致AIG可能出售人保股权时,他坦言无论是否出售对人保都无影响.

他提到,证监会去年底出台的新股发行核查新规对人保的Ａ股上市进程完全没有影响，因为人保已经经历了在香港上市的严格审查程序，且人保一直执行着严格的内外部核查程序．

＂去年底人保Ｈ股在香港上市，目前的筹资迫切性没有那么强，因此我们的Ａ股上市更愿意选择顺势而为．＂吴焰称，"去年底香港上市时的大环境那么不好，但我们的发行结果却很好，也增强了我们的信心，Ａ股更愿意选择一个更稳妥更好的时机，下半年有时机．＂

原本计划A+H的中国人保,2012年12月7日,在香港联合交易所主板成功挂牌上市，招股价每股3.48港元,创下2012年亚洲规模最大IPO记录，募集资金达276亿港元.

去年下半年,为稳定市场,中国A股新股发行暂停.去年底证监会发布的关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知,预示着至少到今年3月底,都是IPO的真空期.

吴焰表示,不要把证监会的规定理解为对IPO公司的不信任,人保经过H股的发行,有过严格的准备过程,香港也有严格的审查,内外部审计结合,外部审计更是一个持续的过程.

"证监会这么做有多大必要我不好说,但对人保没有任何影响,因为人保没有什么可挑剔的."吴焰很有信心地表示.

他在今年1月召开的公司年会上曾指出，2012年，面对宏观经济减速、行业发展放缓的严峻形势，中国人民保险集团呈现了稳中有进的良好态势。全年保费收入超过2,600亿元人民币，资产规模实现稳定增长，财产险市场引领地位继续巩固，寿险业务结构进一步优化，健康险政府委托业务取得新进展.

**AIG是否出售所持人保股份对公司并无影响**

在人保的H股发行中共有17名基石投资者认购，包括AIG、Scor SE、东京海上、国家电网、中国人寿集团、中国出口信用险、中国再保险集团等，基石投资额共17.7亿美元，已覆盖超过50%的基础发行规模.

AIG计划通过与中国人保寿险组建合资企业,在大城市提供寿险和其他保险产品,以拓展在中国的业务.中国人保寿险为中国人保集团的子公司.

在被问及人保集团与美国国际集团(AIG) 的合资公司筹备状况时,吴焰表示,当时有意向,现在正在进行中,但要涉及很多审批环节,"我们只能做好我们该做的,但时间我们没有办法掌控."

在人保集团寻求IPO集资时,AIG和其他投资者同意购买该公司近50%的股份.且AIG计划在中国人保于香港首次公开发行(IPO)时投资5亿美元.

AIG为表现诚意,同意在中国人保上市后五年内不卖出超出25%的人保股票.但AIG在声明中表示,若与中国人保拟建合资企业的最终法律文件未能在2013年5月之前完成,那么AIG则可卖出所持中国人保的全部股份.

吴焰表示,AIG出售不出售人保集团的股份对人保都没有影响,持有不持有也是对方的商业判断,如果持有就可以分享人保集团未来的发展成果.

中国人保集团周五在香港股市收高0.7%，报4.57港元。过去三个月该股累计涨幅22%。

**中国养老金缺口有夸大之嫌**

身为中国保险业的深耕者,被问及中国正面临的老龄化及养老金是否存在巨大缺口时,吴焰认为外界有点言过其实,因为理论上推算的养老金缺口并没有考虑到现实中许多变化的参数,如中国的社保覆盖面近年来大幅提高等等.

他指出,近年来中国政府对社会保障方面的重视度和投入力度都较以往有很大提高,尤其是新农合对农村人口的社保覆盖,加之商业保障体系也在弥补,养老金缺口根本不是想象中的天文数字.

"不能用纯理论的推测来判断中国有多大的养老金缺口,数字模型推导有必要,但有局限性,因为很多参数是变化的,政府的投入也是在不断增加的."吴焰称.

他以人保集团成功地参与的"湛江模式"为例,具体做法是在政府主导下，委托中国人保参与医疗保障体系建设和管理服务，打破城乡居民身份界限，统一统筹层级，建立不分城镇和农村户籍的城乡一体化医疗保障体系，从城乡居民医保个人缴费中（个人缴费分为20元和50元两个档次）划转15％购买商业保险，实行大额医疗补助制度.

此举使湛江市参保城乡居民的医疗保险最高报销金额由原来的2万元分别提升至8万元和10万元。在政府不增加投入、老百姓不增加负担的前提下，借助金融保险工具，乘数放大了城乡居民医疗保障限额。

"如果按照理论测算可能需要很多钱,但实际上并没有那么多,效果却很好,我认为这种模式对打破中国城乡二元结构,甚至城镇化推进都有值得借鉴的地方."吴焰称.

人力资源和社会保障部部长部长尹蔚民稍早也表示,“可以负责任地说，我国企业职工养老保险不存在缺口的问题。”