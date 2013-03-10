重温稿-中国房地产：楼市调控差别信贷比税收更有效，华润拿地不受影响--董事长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月9日 - 尽管中国在两会前夕出台的更严厉的楼市调控国五条，但在华润集团有限公司董事长宋林看来，中国房地产市场前景依然看好，并不会影响华润今年继续在中国诸多城市拿地的计划。
宋林在北京参加两会期间对路透表示，此次楼市调控也显示中国政府抑制楼市投机的决心，但从手段选择看，认为差别化的信贷远比税收调控更有效果，且高达20%的税率会抑制二手房交易，减少楼市供给，反而不利于抑制房价的上涨。
"什么是泡沫?泡沫就是投机,用自有资金购买而不是为了获利的不能算泡沫,只有用银行的钱去买房并为了获利才是投机,要抑制楼市的这种泡沫,最有效的是差别信贷,提高首付以及贷款利率,这比收税管用．"宋林称。
他进一步解释称,现在把房屋交易环节的税率提高,无形中会抑制二手房的交易，而中国本来是供给不给而不是需求不足，这种做法反而起到了反效果。
继中国本月初出台国五条后，许多地方出现为避税而离婚,以及抢在政策执行前房屋过户的行为,一些地方的房地产交易中心爆满的报导不绝于耳。
宋林提到,尽管中国仍在调控房地产市场,但从长远看,无论是城镇化抑或中国经济发展的前景,房地产市场前景依然看好,"我们还会在很多城市拿地,但我们不会当地王,我们会选便宜的."他称,毕竟华融经营的房地产业务中包括住宅和商业用地。
华润（集团）有限公司总部位于中国香港，是一家在香港注册和运营的多元化控股企业集团，从事的行业都与大众生活息息相关，主营业务包括日用消费品制造与分销、地产及相关行业、基础设施及公用事业三块领域，旗下共有20家一级利润中心，在香港拥有五家上市公司：华润创业 、华润电力 、华润置地 、华和华润燃气 。
针对逐渐升温的房地产市场，中国政府工作报告指出要坚决抑制房地产投资投机性需求。而此前国务院已发通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。
另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。(完)
欲浏览两会相关新闻，请点选 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。