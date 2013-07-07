重发-更新版-纽约汇市：美元兑日圆大涨至五周高位，兑欧元升至六周高位

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2830 1.2913 -0.64 -2.76 1.3194 美元/日圆 101.18 100.03 +1.15 +16.65 86.74 欧元/日圆 129.78 129.18 +0.46 +13.39 114.45 美元/瑞郎 0.9634 0.9562 +0.75 +5.23 0.9155 英镑/美元 1.4887 1.5070 -1.21 -8.39 1.6251 美元/加元 1.0577 1.0510 +0.64 +6.61 0.9921 澳元/美元 0.9062 0.9142 -0.88 -12.81 1.0393 欧元/瑞郎 1.2366 1.2350 +0.13 +2.41 1.2075 欧元/英镑 0.8615 0.8564 +0.60 +6.17 0.8114 新西兰元/美 0.7705 0.7831 -1.61 -6.98 0.8283 元 美元/挪威克 6.2464 6.1069 +2.28 +12.28 5.5630 朗 欧元/挪威克 8.0177 7.8876 +1.65 +9.23 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.7910 6.6725 +1.78 +4.50 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.7287 8.6171 +1.30 +1.76 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉