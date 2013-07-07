《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月5日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 55.17 +0.05 +0.09 1352299 搜狐 64.13 +2.34 +3.79 911133 网易 64.52 +0.79 +1.24 314303 百度 91.52 +2.30 +2.58 2922353 亚信科技 11.62 +0.02 +0.17 113104 台湾 台湾积体电路 18.21 +0.09 +0.50 2387293 联电 2.36 -0.06 -2.48 271787 日月光 4.12 -0.02 -0.48 308881 硅品精密 6.23 -0.02 -0.32 343266 和信超媒体 0.93 +0.00 +0.00 35000 友达 3.50 +0.09 +2.64 152704 中华电信 32.81 +0.59 +1.83 57627 台湾国际航电 35.34 +0.26 +0.74 630646 香港 中国移动 51.25 +0.22 +0.43 155268 中国联通 13.35 +0.09 +0.68 117862 中国电信 48.00 +0.07 +0.15 17859 中芯国际 3.88 +0.31 +8.68 51567 电讯盈科 4.61 +0.11 +2.44 649 (完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉