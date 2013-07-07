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亚洲 | 2013年 7月 7日 星期日 10:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           55.17     +0.05     +0.09   1352299
 搜狐                           64.13     +2.34     +3.79    911133
 网易                           64.52     +0.79     +1.24    314303
 百度                           91.52     +2.30     +2.58   2922353
 亚信科技                       11.62     +0.02     +0.17    113104
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   18.21     +0.09     +0.50   2387293
 联电                            2.36     -0.06     -2.48    271787
 日月光                          4.12     -0.02     -0.48    308881
 硅品精密                        6.23     -0.02     -0.32    343266
 和信超媒体                      0.93     +0.00     +0.00     35000
 友达                            3.50     +0.09     +2.64    152704
 中华电信                       32.81     +0.59     +1.83     57627
 台湾国际航电                   35.34     +0.26     +0.74    630646
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       51.25     +0.22     +0.43    155268
 中国联通                       13.35     +0.09     +0.68    117862
 中国电信                       48.00     +0.07     +0.15     17859
 中芯国际                        3.88     +0.31     +8.68     51567
 电讯盈科                        4.61     +0.11     +2.44       649
 (完)

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