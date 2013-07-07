突发事件：韩亚航空一架波音777型客机在旧金山失事，已有两人死亡

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透旧金山7月6日 - 韩亚航空 一架波音777型客机周六在美国旧金山国际机场着陆时失事并起火，机上乘客和机组人员共307人。该航班自首尔起飞，初步报告称有两名人员死亡，超过130名人员送医。
在位于旧金山湾的机场降落时，飞机似乎碰触到降落区域的跑道边缘。
一名幸存者说，在飞机撞向跑道之前，飞行员好像试图要提高高度。此次飞机失事的原因尚无即刻线索，美国联邦官员正从华盛顿赶来着手调查。
韩亚航空说，该架飞机最初从上海起飞，搭乘了291名乘客和16名机组人员。
旧金山消防部门主管Joanna Hayes-White说，两名人员死亡，130人被送医。此外共有69人的具体情况不清。(完) (编译 侯向明; 审校 艾茂林)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉