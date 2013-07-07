《美股一周展望》股市不再惧怕好消息，贝南克讲话备受关注

路透纽约7月5日 - 美国股市终究还是不讨厌好消息。

6月就业数据强于预期，引发债市大跌。这愈发令人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会尽早撤回购债措施。要在以前，这样的事情会让股市害怕。

但周五美国三大股指均上涨1%，未来还可能进一步走高。

一段时间以来美国股市表现有点奇怪。由于担心美联储将缩减月度购债刺激规模，投资者喜欢的是“还过得去的”数据，也就是既能让联储维持流动性龙头大开，又能显示经济增长还不错的数据。

周五的非农就业报告显然改变了这种前景。美国6月新增19.5万个就业岗位，强于预期的新增16.5万个。政府数据还显示美国劳动力大军规模连续第三个月增加。数周之间，10年期美国公债收益率从1.60%跃升至2.70%上方的两年高位。

同期股市却几无变动。诚然，标普500指数已经脱离5月21日创下的历史收盘高位1,669.16点。虽然利率大幅上升，但该指数目前距离历史高位只有不到3%。然而，股市成交清淡，意味着应该持保留态度来看待这种走势。而接下来的几天就显得尤为关键。

“好消息就是好消息，但至于非农就业数据会给市场造成怎样的影响，还非常不确定，”JPMorgan Funds首席全球策略师David Kelly说，他帮助管理着4,000亿美元资产。“市场的反应有点神经质。”

像乐观经济数据这样的好消息，近来被视为负面消息并引发股市大跌，因为市场认为乐观数据意味着联储将放慢刺激措施。虽然上周几位联储官员讲话帮助减轻了这些疑虑，但强劲的6月非农就业报告让投资者对这样的不确定性又重新关注起来。

6月非农就业报告加大了美联储主席贝南克行动的风险。贝南克将于周三在美国国家经济研究局发表讲话，届时投资者将仔细研判他的讲话，查看是否有迹象表明就业报告将加快联储结束购债刺激计划的步伐。

一些分析师认为，债市大跌的部分原因，是交投清淡放大了波动状况。鉴于此，“(收益率)不会涨得比现在更高，”S&P Capital IQ全球股市分析师Alec Young说。“这表明如果有了好消息，利率并不会随之上涨，这对股市来讲非常好。”

市场的主要讯号，将来自于对宏观经济增长和利率升高格外敏感的板块。自5月21日道指和标普500指数收创纪录高位以来，这些板块的表现相对较好。小型股录得5月中旬以来最佳单周表现，标普600小型股指数 周五收在历史高位568.15点。

金融股周五领涨，标普金融股指数 劲升.18%。SunTrust Banks 等区域性银行百分比涨幅在标普500指数成分股中居前，因利率上升令这些银行获益。

**理清困惑**

美联储周三将公布6月18-19日会议记录，股市将高度重视，因为就在同一天，贝南克还将在美国国家经济研究局发表讲话。

路透调查显示，16位受访的一级市场交易商中，有11位认为美联储将在今年9月开始削减刺激措施。而在6月19日接受调查的17位交易商中，只有七位这么认为。

贝南克5月22日称，若经济增长达到联储目标，量化宽松措施将会放缓。投资者将此解读为提前退出刺激的讯号，触发股市大跌和公债收益率飙升。受此影响，高盛不再建议投资者买入对利率敏感的个股。

“市场上到处都是美联储官员的声音--其中有些比贝南克的话让人心安得多--所以大家都很困惑，”德盛安联资产管理资产组合策略主管Kristina Hooper说。

“下周他的讲话会让事情安定下来，尤其是在就业报告公布之后，”她说。“在这样一个以数据驱动的环境当中，了解美联储对事情的看法非常关键。”

股市继近期大跌后已经企稳。标普500指数周五收在50日移动均值上方，为6月19日以来首见。

本周，道指 上涨1.5%，标普500指数 升1.6%，NASDAQ指数 攀升2.2%。

年内迄今，道指上扬15.5%，标普500指数和NASDAQ指数升幅分别为14.4%和15.2%。

美联储动向下周将为股市带来主要指引，不过地缘政治紧张也将得到关注。埃及动荡已经引发石油供应疑虑，原油价格 涨至14个月高位。

随着企业下周开始发布第二季财报，基本面将重归焦点。汤森路透数据显示，第二季标普500指数成分股盈利料同比增长1.6%，营收料增加2.9%。