全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，海岬型和巴拿马型船获利下降

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透7月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船和巴拿马型船获利均下降。
波罗的海乾散货运价指数 下跌4点或0.36%，至1,099点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用%。该指数自上周五以来已下跌6.55%。
波罗的海海岬型船运价指数 跌7点或0.36%至1,929点。日均获利下跌0.20%或26美元至12,737美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 降4点或0.40%，至1,008点。日均获利下降37美元或0.46%，至8,013美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。