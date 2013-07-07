全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，海岬型和巴拿马型船获利下降

路透7月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船和巴拿马型船获利均下降。

波罗的海乾散货运价指数 下跌4点或0.36%，至1,099点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用%。该指数自上周五以来已下跌6.55%。

波罗的海海岬型船运价指数 跌7点或0.36%至1,929点。日均获利下跌0.20%或26美元至12,737美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。