南非汇市：兰特和公债均走软，兰特跌幅创20种新兴市场货币中最大

路透约翰内斯堡7月5日 - 南非兰特和公债周五走软，因好于预期的美国非农数据提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减购债计划的预期。

兰特兑美元 下跌1.7%，并触及盘中低点10.1930，此亦为近两周来最弱水准。兰特跌幅为20种新兴市场货币中最大。

1616GMT，兰特兑美元下跌1.55%至10.1815，周四收盘为10.0260。

南非2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 攀升20个基点至8.105%。2015年到期的公债收益率 亦升13个基点，报6.15%。

“都是因为非农就业报告，该报告利好美元，兰特受创，”约翰内斯堡一名交易员说。

此外，兰特表现脆弱，因为经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例达到近6%，同时矿业领域的罢工亦损及人气。(完)

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