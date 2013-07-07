拉美汇市：美非农就业数据向好打压巴西雷亚尔，但跌幅因央行干预而受限

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称第四季经济表面良好但不可持续，低利率未加重楼市投机-报道
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路透墨西哥城7月7日 - 拉美货币周五大跌，此前美国公布的非农就业数据强于预期，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年削减刺激措施的可能性，投资者撤离新兴市场。
巴西雷亚尔缩减盘初深度跌幅，因巴西央行入市干预支撑本币，且政府称可能下调部分进口关税，以帮助抵消雷亚尔大幅贬值的影响。
巴西雷亚尔兑美元 下滑0.12%，巴西央行进行传统货币互换合约标售，相当于向期货市场注入美元流动性，这缓冲了雷亚尔跌势。
雷亚尔本周稍早跌至逾四年低位。路透调查显示，巴西央行下周料连续第三次上调指标利率，以遏制通胀。
墨西哥披索 创逾两周最大跌幅，下跌1.27%并跌穿心理价位13披索。(完)
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